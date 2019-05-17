İstanbul'da akıl almaz olay: Bekçi eski eşinin erkek arkadaşına, taksici bekçiye, polis taksiciye ateş açtı

İstanbul'un Avcılar ilçesinde eski eşinin erkek arkadaşından şiddet gördüğünü öğrenen bekçi, bir taksi durağı önünde buluştuğu şahsı silahla ayağından vurdu. Kendilerine saldırı olduğunu düşünen taksici silahıyla dışarı çıktı. Yoldan geçen bir polis memurunun silahını bırakmasını söylemesine rağmen ateş eden taksici, polisin de ateş etmesiyle yaralandı.

DHA'nın haberine göre olay, İstanbul'un Avcılar Merkez mahallesinde bir taksi durağı önünde yaşandı.

Habere göre Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bekçi Yunus S., eski eşinin erkek arkadaşı Murat B.'den şiddet gördüğünü öğrenince Murat B. ile konuşmak istedi.

Merkez mahallesinde bir taksi durağı önünde buluşan taraflar, tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Bekçi, yanında bulunan silahla ateş ederek eski eşinin erkek arkadaşını ayağından yaraladı. Bu sırada taksi durağında görevli E.A. silah sesini duyunca durağa durağına yönelik bir saldırı olduğunu düşünerek silahıyla dışarı çıktı.

POLİS OLDUĞUNA İNANMAYINCA ATEŞ ETTİ

Bu esnada yoldan geçen bir polis memuru taksi durağı görevlisine silahını bırakmasını söyledi. Polis olduğuna inanmayan taksi durağı görevlisi silahı ile ateş edince, polis de karşılık verdi. Olayda takisici E.A. hafif yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar Ambulansla Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesi'ne götürüldü.