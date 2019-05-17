Opera salonunda protesto edilen Yıldırım: Bizi sevmeyenleri de seviyoruz

Yeniden Doğuş operasında bir grup seyirci tarafından 'Her şey çok güzel olacak' sloganlarıyla protesto edilen AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, "Biz herkesi seviyoruz. Bizi sevmeyenleri de seviyoruz" dedi.

Cuma namazını Eyüp Sultan Camisi'nde kılan AK Partili Yıldırım, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Yıldırım, seçim koordinasyon merkezinin hazırladığı program için Eyüpsultan'da bulunduğunu söyledi.

Dün katıldığı opera gösteriminde 'Her şey çok güzel olacak' sloganlarına gülümseyerek ve alkış yaparak karşılık verdiğinin hatırlatılması üzerine Yıldırım, "Biz herkesi seviyoruz. Bizi sevmeyenleri de seviyoruz" dedi.

"Emeklilikte yaşa takılanlar için seçimden önce 'biraz sabır' demiştiniz, gelişme var mı?" sorusuna ise Yıldırım, "İlgili bakanlığımız çalışmalarını yapıyor" yanıtını verdi.

Yıldırım dün akşam İstanbul'daki Haliç Kongre Merkezi'nde izlemeye gittiği Yeniden Doğuş operasında bir grup seyirci tarafından 'Her şey çok güzel olacak' sloganlarıyla protesto edilmişti.