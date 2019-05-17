Kayıt
20:00 17 Mayıs 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Hulusi AkarMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Malatya'da F 35 uçaklarının konuşlanacağı 7. Ana Jet Üs Komutanlığı'nı ziyaret etti.

    Akar: Gerek S-400 gerekse F-35 konularında taahhütlerimizi eksiksiz yerine getirmeye gayret gösteriyoruz

    © AA / Murat Kaynak
    1 / 2
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 73

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK'nin komuta kademesi, F-35 uçaklarının konuşlanacağı Malatya'daki 7'nci Ana Jet Üs Komutanlığındaki çalışmaları denetledi.

    Milli Savunma Bakanlığı
    © AA /
    MSB: Türkiye ile Rusya arasında oluşturulan Suriye Çalışma Grubu faaliyete başladı
    Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere 7'nci Ana Jet Üs Komutanlığına geldi.

    Faaliyetlere ilişkin Üs Komutanı Tuğgeneral Selim Karsavuranoğlu'dan brifing alan, talimat veren Bakan Akar, daha sonra filo komutanları ve pilotlarla bir araya geldi. Pilotlarla samimi sohbetin ardından bakım komutanlığına geçen Hulusi Akar ve komutanlar, buradaki bakım personeliyle de görüştü ve direktifler verdi.

    'AKILLI' MÜHİMMATI İNCELEDİ

    Bir F-4E uçağındaki yerli üretim akıllı mühimmatı da inceleyen Akar ve komutanlar, daha sonra F-35 uçaklarının konuşlanacağı alana geçti. Buradaki çalışmaları inceleyen Bakan Akar, gelinen son duruma ilişkin bilgi aldı. 

    7'nci Ana Jet Üs Komutanlığı personeli ile de bir araya gelen Hulusi Akar, pilotundan bakımcısına kadar tüm personelin Hava Kuvvetleri Komutanlığının, dolayısıyla da Türk Silahlı Kuvvetlerinin çalışmalarına önemli katkılar sağladığını söyledi.

    Türk Silahlı Kuvvetlerini "büyük bir aile" olarak nitelendiren Akar, "Ancak bir bütün halinde çalışarak bize verilen görevleri başarıyla yerine getirebiliriz." diye konuştu.

    ABD Temsilciler Meclisi
    © Flickr/ rj_schmidt
    ABD Temsilciler Meclisi üyeleri: Türkiye, S-400 alımıyla F-35 programında kalmak arasında bir seçim yapmak zorunda
    Türkiye'nin çevresinde yaşanan önemli gelişme, çatışma ve istikrarsızlıkları yakından takip ettiklerini vurgulayan Bakan Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin FETÖ, PKK/YPG, DEAŞ ve diğer terör örgütlerine karşı mücadelesinin azim ve kararlılıkla devam ettiğini belirtti.

    Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurt içinde ve yurt dışındaki terörle mücadelesine ilaveten Mavi Vatan'da da Türkiye'nin hak ve hukukunu korumak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan vazifesini yerine getirdiğini de söyledi.

    TSK'nin FETÖ'den temizlendikçe güçlendiğini ifade eden Hulusi Akar, "FETÖ ile her türlü mücadele yapıldı, yapılmaya devam ediliyor. 'Bu mücadele bitti' denilemez, yeni bilgiler, belgeler çıktıkça TSK, Türk yargısı bu mücadelesini sürdürmeye devam edecek." şeklinde konuştu.

    İDLİB'DEKİ GELİŞMELER

    Akar, İdlib'deki gelişmelerle ilgili "Ateşkes anlaşmasına rağmen rejim, ateşkes sözünü tutmuyor ve ateşkesi ihlal ediyor." ifadesini kullandı.

    "Esed kendi halkını öldürmeye devam ediyor" diyen Bakan Akar, oradaki masum insanların, sivil halkın zarar görmemesi için Türkiye'nin elinden geleni yaptığını dile getirdi.

    Eksen
    'Rusya, Ankara'ya esnek yaklaştı ama artık İdlib sorunun çözümü gerekiyor'
    Saldırıların devam etmesi durumunda bölgedeki 3.5-4 milyon insanın yeniden göç etmesinin söz konusu olacağını ifade eden Akar, bunun da yeni insani trajedilere yol açabileceğine dikkati çekti.

    Bunu önlemek için büyük gayret gösterdiklerini belirten Hulusi Akar, "Soçi Mutabakatı ateşkesi gerektiriyor ve Ruslardan biz bunu istiyoruz. Şu anda da Ankara'da görüşmeler devam ediyor. İnşallah bunu da başaracağız. Ancak sulhu, sükunu, ateşkesi sağlayabilirsek oradaki 3.5-4 milyon insanın güven içinde yaşaması mümkün olur" ifadesini kullandı.

    'SİLAHLI KUVVETLERİMİZ HAZIR'

    Fırat'ın doğusundaki duruma ilişkin Akar, "Ülkemizin güneyinde bize risk, tehdit ve tehlike teşkil edecek bir terörist koridora müsaade etmeyeceğimizi defalarca söyledik, söylemeye devam ediyoruz. Bu konuda gerekli hazırlıklarımızı yaptık, yeri ve zamanı geldiğinde de gerekli faaliyetleri uygulamaya Silahlı Kuvvetlerimiz hazır" dedi.

    Bakan Akar, TSK'nin hedefinde sadece teröristlerin olduğunu belirterek, "Bazıları bu konudaki söylemlerimizi Kürt kardeşlerimize yönelik çarpıtmaya çalışıyor. Bu kesinlikle yalandır, alçaklıktır. Kürt kardeşlerimizle biz 'et ve tırnak' gibiyiz. Buradaki hedefimiz, ülkemizin, milletimizin, halkımızın ve sınırlarımızın güvenliğini sağlamaktır. Buna tehdit, risk ve tehlike teşkil eden nedir? Teröristlerdir. Bunları etkisiz hale getirmeye çalışıyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri, harp tarihine sadece başarılı operasyonlarıyla değil insani değerlere gösterdiği saygıyla da geçmiştir" ifadelerini kullandı.

    'TAMAMEN BAĞIMSIZ OLACAK'

    © AA / Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar
    Erdoğan'la görüşen Matviyenko: Türkiye S-400 sistemlerinden vazgeçmeyecek
    Türkiye'ye yönelik sadece terör değil hava ve füze tehdidinin bulunduğunu da dile getiren Akar, hava savunma sistemi tedarikine ilişkin geçen süreçte yaşananlara değindi.

    Konunun son dönemde F-35 Müşterek Savaş Uçağı Projesi'ne bağlanmaya çalışıldığına dikkati çeken Hulusi Akar, şunları kaydetti:

    "Türkiye Cumhuriyeti devleti, F-35 projesinin bir ortağıdır. Bugüne kadar aksaksız ve eksiksiz bütün sorumluluklarımızı yerine getirdik. Bugüne kadar ortaklığımızın gereği olarak 1,2 milyar dolar para ödedik. Bunun için şu an içinde bulunduğumuz üsteki yatırımları yaptık, yapmaya devam ediyoruz. F-35'lerin burada faaliyetlerini icra edebilmesi için yerleşim alanları kuruyoruz. Bu uçakların bir kısım parçaları Türkiye'de üretiliyor. Bununla ilgili siparişlerin tamamı zamanında yapıldı, verildi. Bu konuda Türkiye'nin sicili tertemiz. Bu şekilde devam ederken, S-400 gündeme geldikten sonra, 'S-400 alınırsa F-35'leri vermeyiz' diye bir durum çıktı. Biz de tüm muhataplarımıza F-35 projesinin sözleşmesinde 'Eğer ortaklardan biri S-400 alırsa ortaklıktan çıkarılır' diye bir madde yok diye hatırlatıyoruz. Biz bütün sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz, bütün çalışmaları ciddiyet ve samimiyetle yapıyoruz. Ayrıca diyoruz ki; 'S-400, NATO sistemlerinden tamamen bağımsız olacak'. NATO sistemleriyle entegre milli sistemlerimizle dahi entegre etmeyeceğiz. Tamamen bağımsız olacak. F-35'ler Malatya'da konuşlanacak, diğeri de ülkemizin başka bir yerine konulacak. Aralarında mesafe olacak, tamamen ayrı çalışacak".

    'SURİYE'DE S-400 VAR, YAKIN MESAFE İÇİNDE İSRAİL'İN F-35'İ UÇUYOR'

    Alınması gereken tedbirle ilgili NATO ve ABD ile ortak çalışma grubu kurulmasına yönelik teklifi hatırlatan Akar, şöyle devam etti:

    "Etkileşim konusunda müttefiklerimizin endişelerini gidermek için bu çalışma grubuna katılmaya hazır olduğumuzu defaten söyledik. Eğer bunlar birbirine yaklaştığında bir etkileşim söz konusu olacaksa, buna benzer örnekler var. Şimdi Suriye'de S-400 var, orada yakın mesafe içinde İsrail'in F-35'i uçuyor. Ne oldu bugüne kadar? Baltık ülkelerinde de benzer durumlar var. Ne oldu? Bu konuları muhataplarımıza anlatmaya, onları aydınlatmaya çalışıyoruz. Bazı konularda yakınlaşma olmakla beraber, temeldeki ayrılık maalesef devam ediyor. Biz diğer taraftan da gerek S-400, gerekse F-35 konularında taahhütlerimiz, sorumluluklarımız neyse, onları eksiksiz yerine getirmeye gayret gösteriyoruz".

    © AA /
    ABD: Türk pilotların F-35 eğitimi devam ediyor

    Türkiye'nin hava savunmasını sadece S-400 ile kurmayı düşünmediklerini vurgulayan Bakan Akar, "Aynı zamanda eğer aynı şartlar ve ilkeler çerçevesinde ABD'liler de bize Patriot verirlerse onu alabileceğimizi söyledik. O konuda bize mart ayında ABD'liler yeni bir teklif gönderdi, onu da bizim ilgili kurumlarımız inceliyor" diye konuştu.

    Hulusi Akar, Eurosam'ın ürettiği Samp-T hava savunma sisteminin tedarikine ilişkin de çalışmanın devam ettiğini belirterek, "Bu çalışma ekim ayında tamamlanacak, ondan sonra ortak üretim dahil yapılması gereken neyse onları yapmaya çalışacağız" şeklinde konuştu.

    Etiketler:
    NATO, Malatya, S-400, F-35, Rusya, ABD, Hulusi Akar
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Ünlü Orient Ekspres yeniden raylara döndü, seferler tekrar başlayabilir
    Karikatür
    Rus Dışişleri: Öncelikli hedefimiz, BRICS ülkelerinin ulusal para birimleriyle ticarete geçişini sağlamak
    İnfografik
    Kırım Köprüsü’nün rekorları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet