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12:38 18 Mayıs 2019
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    TBMM

    Hurda indiriminin 15 bin liraya çıkarılması teklifi TBMM'ye sunuldu

    © Sputnik / Yurdagül Şimşek
    Türkiye
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    Sıfır araç alımlarında Hurda araçta ÖTV indiriminin 10 bin liradan 15 bin liraya çıkarılmasını içeren teklif TBMM'ye sunuldu.

    Mehmet Muş
    © AA / Murat Kaynak
    AK Partili Muş: Hatalı geçişlerin affını öngören teklifi TBMM'ye sunduk
    AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Meclise sundukları kanun teklifinin detaylarını paylaştı. Söz konusu teklifte, hurda araçta ÖTV indiriminin 15 bin liraya çıkarılması öngörülüyor.Hurda araç teşvikine yönelik yeni düzenleme Meclis'e sunuldu. Bu düzenleme ile otomotiv sektörünün canlanması amaçlanıyor.

    16 YAŞ VE ÜZERİNDEKİ OTOMOBİLLERE

    2019 yılı sonuna kadar olmak üzere 16 yaş ve üzerindeki otomobil, panelvan, minibüs, otobüs, kamyonet ve kamyonları trafikten sildirirse ve bu trafikten sildirdiği aracını imha merkezlerine teslim ederse, bu şartla ihraç edilen veya imha edilen bu araç karşılığında yeni alacağı aynı cinsten araç için 15 bin liraya kadar ÖTV teşviki getirilecek.

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    Araç cinslerine göre veya araçların özelliklerine göre bu 15 bin liraya kadar olan ÖTV teşvikini, farklılaştırma ve farklı belirleme konusunda da Bakanlar Kurulu yetkili olacak.

    Öte yandan kanuna göre daha önce ÖTV teşviki 10 bin liraya kadardı.

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    Bazı alanlarda değişiklik öngören kanun teklifinin 20 maddeden oluştuğunu belirten Muş, "Teklifte, toplumda beklenti oluşturan belli başlı önemli konular var. Milletimizin ihtiyaç duyduğu bazı alanlarda düzenlemeler yapıyoruz." diye konuştu.Teklifle "İstanbul Galata Üniversitesi" adında yeni bir üniversite kurulacağını anlatan Muş, kanun teklifinde, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu personelinin disiplin hükümlerine ilişkin değişiklik öngören maddenin de yer alacağını bildirdi.

    Etiketler:
    Mehmet Muş, AK Parti, TBMM, indirim, ÖTV, hurda
    Topluluk kurallarıTartışma
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