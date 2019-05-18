Kayıt
12:37 18 Mayıs 2019
Canlı Yayın
    Arama

    AK Partili Metiner'den operada Yıldırım'ı protesto edenlere: Haddinizi anladığınız dilden bildirmesini biliriz

    Rudaw TV
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    Konu:
    İstanbul yeniden seçime gidiyor (80)
    0 012

    Eski AK Parti İstanbul Milletvekili ve Star yazarı Mehmet Metiner, Binali Yıldırım'ı operada protesto edenlere, "Haddinizi anladığınız dilden bildirmesini biliriz" dedi.

    Mehmet Metiner
    © Fotoğraf : Twitter
    AK Partili Metiner: Herkesi kucaklamak da neyin nesi?
    Türkiye'nin kurucu Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmasının 100. yılı dolayısıyla hazırlanan, Samsun Devlet Opera ve Balesi'nce sahneye konulan Yeniden Doğuş operasının gösterimine katılan AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ı seyirciler "Her şey çok güzel olacak" sloganları ile protesto etmişti.

    Metiner, Star gazetesinde yayımlanan ‘Mustafa Kemal’ın askerleri’ymişler! başlıklı köşe yazısında Yıldırım'ı protesto edenler için, "Haddinizi anladığınız dilden bildirmesini biliriz" dedi. Metiner, "O koca koca adamlar ve kadınlar bir ağızdan böğürüyorlar: 'Mustafa Kemal’in askerleriyiz!” ifadesini kullandı. 

    Metiner, yazıdında şu ifadeleri kullandı:

    "Kin ve nefret kusan bir tavır. Bir yanda “Her şey çok güzel olacak!” temennisi, öte yanda çirkin, düzeysiz ve kindar bir tepki! Kendileri iktidarda değilse “Her şey çok çirkin!”, kendilerinin iktidarı bir tek “çok güzel!”… Buna düpedüz demokrasi hazımsızlığı, ayrımcılık ve kindarlık derler! Her şeyin çok güzel olacağı vaadinde bulunanlar nedense çirkeflikte en önde gidiyorlar. 

    O koca koca adamlar ve kadınlar sonra bir ağızdan böğürüyorlar: “Mustafa Kemal’in askerleriyiz!” 

    Ne çok seviyorlar asker olmayı! Bir de sorarsanız “Koşulsuz biata ve itaata karşıyız. Lider kültüne hayır” derler! “Ötekileştirmeye ve kutuplaştırmaya karşıyız” derler.  

    Oysa yaptıkları düpedüz bu! Yıldırım’ın şahsında AK Partilileri Mustafa Kemal üzerinden ötekileştiriyorlar. Hem ötekileştiriyorlar hem de düşmanlaştırıyorlar. 

    Mehmet Metiner
    © Fotoğraf : Twitter
    Metiner: Ey bir yerlere selam göndermek gayretine giren ezik 'İslamcı' kardeşim
    Bu nasıl bir kindir ya! 

    Kimin askeri olursanız olun o sizin tercihiniz. Lakin sizin gibi düşünmeyenleri Mustafa Kemal üzerinden imha edilmesi gereken bir düşman gibi görüp azgınca saldırırsanız haddinizi aşmış olursunuz. 

    Önce adam olacaksınız. Saygılı olacaksınız. Madem Mustafa Kemal’in askerlerisiniz ABD emperyalizminin taşeronu olan FETÖ’cüler darbe yapmaya kalkıştığında nerdeydiniz? Kadıköy Bağdat caddesinde ve Beşiktaş/Şişli caddelerinde tanklara alkış tutuyordunuz utanmadan. Şimdi o FETÖ’cü hainlerin sloganını bize karşı rövanşist duygularla kullanmaya kalkıyorsunuz. 

    Kimin askeri veya elemanı olursanız olun haddinizi bilmezseniz, edep sınırlarını aşarsanız, kibirli ve küstah bir tavırla kininizi üstümüze boca etmeye kalkışırsanız, dahası densizce bize parmak sallamaya devam ederseniz size haddinizi anladığınız dilden bildirmesini biliriz. 

    “Mustafa Kemal’in askerleriyiz!” sloganını atmanız yani kendinizi lafzen Mustafa Kemal yapmanız size her şeyi yapma hakkı kazandırmaz bilesiniz. FETÖ darbesiyle Erdoğan devrilmiş olsaydı “Her şey çok güzel olacak”tı değil mi? Sizin güzellik anlayışınız, darbeye ve darbecilere güzelleme içeriyor. Siz askerin darbe yapanını seversiniz!"

    Konu:
    İstanbul yeniden seçime gidiyor (80)
    Etiketler:
    23 Haziran, İstanbul, seçim, Protesto, Opera, Samsun, Binali Yıldırım, Mehmet Metiner
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Ünlü Orient Ekspres yeniden raylara döndü, seferler tekrar başlayabilir
    Karikatür
    ABD, Türkiye'yi vergi muafiyeti programından çıkardı
    İnfografik
    ABD'nin İsrail-Filistin sorununun çözümüne ilişkin planının detayları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet