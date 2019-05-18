AK Partili Metiner'den operada Yıldırım'ı protesto edenlere: Haddinizi anladığınız dilden bildirmesini biliriz

Türkiye'nin kurucu Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmasının 100. yılı dolayısıyla hazırlanan, Samsun Devlet Opera ve Balesi'nce sahneye konulan Yeniden Doğuş operasının gösterimine katılan AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ı seyirciler "Her şey çok güzel olacak" sloganları ile protesto etmişti.

Metiner, Star gazetesinde yayımlanan ‘Mustafa Kemal’ın askerleri’ymişler! başlıklı köşe yazısında Yıldırım'ı protesto edenler için, "Haddinizi anladığınız dilden bildirmesini biliriz" dedi. Metiner, "O koca koca adamlar ve kadınlar bir ağızdan böğürüyorlar: 'Mustafa Kemal’in askerleriyiz!” ifadesini kullandı.

Metiner, yazıdında şu ifadeleri kullandı:

"Kin ve nefret kusan bir tavır. Bir yanda “Her şey çok güzel olacak!” temennisi, öte yanda çirkin, düzeysiz ve kindar bir tepki! Kendileri iktidarda değilse “Her şey çok çirkin!”, kendilerinin iktidarı bir tek “çok güzel!”… Buna düpedüz demokrasi hazımsızlığı, ayrımcılık ve kindarlık derler! Her şeyin çok güzel olacağı vaadinde bulunanlar nedense çirkeflikte en önde gidiyorlar.

O koca koca adamlar ve kadınlar sonra bir ağızdan böğürüyorlar: “Mustafa Kemal’in askerleriyiz!”

Ne çok seviyorlar asker olmayı! Bir de sorarsanız “Koşulsuz biata ve itaata karşıyız. Lider kültüne hayır” derler! “Ötekileştirmeye ve kutuplaştırmaya karşıyız” derler.

Oysa yaptıkları düpedüz bu! Yıldırım’ın şahsında AK Partilileri Mustafa Kemal üzerinden ötekileştiriyorlar. Hem ötekileştiriyorlar hem de düşmanlaştırıyorlar.

Bu nasıl bir kindir ya!

Kimin askeri olursanız olun o sizin tercihiniz. Lakin sizin gibi düşünmeyenleri Mustafa Kemal üzerinden imha edilmesi gereken bir düşman gibi görüp azgınca saldırırsanız haddinizi aşmış olursunuz.

Önce adam olacaksınız. Saygılı olacaksınız. Madem Mustafa Kemal’in askerlerisiniz ABD emperyalizminin taşeronu olan FETÖ’cüler darbe yapmaya kalkıştığında nerdeydiniz? Kadıköy Bağdat caddesinde ve Beşiktaş/Şişli caddelerinde tanklara alkış tutuyordunuz utanmadan. Şimdi o FETÖ’cü hainlerin sloganını bize karşı rövanşist duygularla kullanmaya kalkıyorsunuz.

Kimin askeri veya elemanı olursanız olun haddinizi bilmezseniz, edep sınırlarını aşarsanız, kibirli ve küstah bir tavırla kininizi üstümüze boca etmeye kalkışırsanız, dahası densizce bize parmak sallamaya devam ederseniz size haddinizi anladığınız dilden bildirmesini biliriz.

“Mustafa Kemal’in askerleriyiz!” sloganını atmanız yani kendinizi lafzen Mustafa Kemal yapmanız size her şeyi yapma hakkı kazandırmaz bilesiniz. FETÖ darbesiyle Erdoğan devrilmiş olsaydı “Her şey çok güzel olacak”tı değil mi? Sizin güzellik anlayışınız, darbeye ve darbecilere güzelleme içeriyor. Siz askerin darbe yapanını seversiniz!"