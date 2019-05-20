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05:30 20 Mayıs 2019
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    Soylu: Bu devlet bana namusunu ve mahremini emanet etmiş

    © DHA /
    Türkiye
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    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun belediyenin verilerini kopyalama talimatına ilişkin, "Bir tehlike var. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak geldiğinde ilk icraatı verileri kopyalamak oldu. Ben İçişleri Bakanı'yım. Türkiye'nin bütün istihbaratı İçişleri Bakanlığında. Jandarma, emniyet istihbaratı. Türkiye'nin bütün bilgileri orada. Ne yapmam lazım? İçişleri Bakanlığına geldiğim ilk gün verileri kopyalayıp kasaya mı koymam gerekir? Bu devlet bana namusunu ve mahremini emanet etmiş." dedi.

    Soylu, Tantavi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen sahur programında Trabzonlularla bir araya geldi.

    © AA / İslam Yakut
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    Gecenin bir vaktinde vatandaşlarla bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Soylu, bir sofra etrafında sürekli birlikte olma temennisinde bulundu.

    Soylu, Türkiye'nin ve milletin büyük sınavlardan geçtiğini belirterek, "300 yıl gerileme dönemini yaşadık. Ne zaman başımızı yukarı kaldırsak başımıza vurdular. Birçok sıkıtılar yaşadık. Bugün Türkiye hangi meselelerle karşı karşıyaysa aynı meselelerle karşı karşıya kalacak. Yaşanılan bütün olayların tamamının tarihin her anında bire bir kopyasını yaşadık." diye konuştu.

    Bu milletin misyonunun farklı olduğunu aktaran Soylu, milletin sahip olduğu ahlak, medeniyet ve adaletin bu misyonu belirlediğini söyledi.

    Soylu, milletin güçlü bir misyona sahip olduğunu yineleyerek, "Anadolu'yu haritadan çıkarın doğu ve batı diye bir kavram kalmaz. Doğu doğuluğunu batı da batılığını kaybeder. Bu millet büyük bir zenginliğe sahiptir. Başımıza ne geliyorsa bundan kaynaklıdır." dedi.

    © AA / Ahmet Bolat
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    31 Mart'ta İstanbul'da gerçekleşen usulsüzlüklere örnekler veren Soylu, bu nedenle doğal olarak itiraz haklarını kullandıklarını söyledi. Soylu, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun belediyenin verilerinin kopyalanması talimatını eleştirerek, şunları kaydetti: "Bir tehlike var. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak geldiğinde ilk icraatı verileri kopyalamak oldu. Ben İçişleri Bakanı'yım. Türkiye'nin bütün istihbaratı İçişleri Bakanlığında. Jandarma, emniyet istihbaratı. Türkiye'nin bütün bilgileri orada. Ne yapmam lazım? İçişleri Bakanlığına geldiğim ilk gün verileri kopyalayıp kasaya mı koymam gerekir? Bu devlet bana namusunu ve mahremini emanet etmiş. Bu yapılabilecek bir şey mi? Bu hepimize lazım. Herkese lazım. Bu yapılır mı?"

    Bakan Soylu, Trabzonlularla buluşmadan önce teravih namazını İlim Sarayı Camisi'nde kılarken, Ümraniye Belediyesi Ramazan Etkinlik Alanı'nda vatandaşlarla buluştu.

    Programda, Soylu'ya Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ile AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan da eşlik etti. 

    Etiketler:
    Süleyman Soylu, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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