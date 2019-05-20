İYİ Partili Çıray: 31 Mart bitti, beka söylemi kesildi

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray 31 Mart'ta düzenlenen yerel seçimlere dair değerlendirmelerde bulundu.

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“31 Mart bitti, beka söylemi kesildi. Demek Türkiye'nin acil bir beka sorunu yokmuş. Beka gibi önemli bir kavram ucuz bir biçimde kullanılmış” diyen Çıray, şöyle devam etti:

“Belli kavramların olur olmaz kullanılması çok sakıncalıdır. Bu sakıncaların başında, gerçek bir beka sorunu ortaya çıktığında, insanları buna inandırmanın çok zor olacağı gerçeğidir. Bu konuda daha vahim olan nokta, Cumhur İttifakı paydaşlarının hem bir hayat memat meselesinden bahsedip hem de insanların siyasi tercihlerini ‘illet-zillet' gibi hakaretlerle nitelemesidir. Bu, büyük bir tutarsızlıktır. Çünkü bir ‘beka' meselesi söz konusu ise yapılması gereken şey insanlarımızı aşağılamak değil, yüceltmek olmalıydı.”

'KİMSEYE FAYDA GETİRMEZ'

Çıray, vatandaşların sağduyusuyla bu söyleme prim vermediğini ve Cumhur İttifakı paydaşlarının işine yaramadığını, hatta geri teptiğini vurguladı:

"Milletlerin tercihlerini bu tür suni gündemlerle çarpıtmaya çalışmak, kimseye fayda getirmez."