Optimar'ın araştırmasını yayınlayan Özkök: Türkiye artık yüzde 99’u Müslüman olan bir ülke değil

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Optimar'ın 7-14 Mayıs tarihleri arasında yaptığı inanç araştırmasının sonuçlarını yayınladı. Özkök, "Türkiye artık yüzde 99’u Müslüman olan bir ülke değil" dedi.

Ertuğrul Özkök, Hürriyet'te "Türkiye artık yüzde 99’u Müslüman olan ülke değil" başlığıyla yayımlanan yazısına "Önümde çok ilginç bir kamuoyu araştırması duruyor. 31 Mart seçiminden sonra yapılmış en geniş çaplı anket de diyebilirsiniz" ifadesiyle başladı.

Özkök şöyle devam etti:

"Optimar Araştırma Şirketi tarafından 7-14 Mayıs tarihleri arasında, 26 şehirde, 3 bin 500 kişi üzerinde yapılmış geniş bir araştırma.

Sonuçları geçen hafta alındı.

İlk defa burada okuyacaksınız.

Ve sıkı durun...

- Vatandaşa sorulan soru şu:

'Kendinizi dini anlayış bakımından nasıl tanımlarsınız?'

Cevaplar şöyle:

Yüzde 89.5: 'Allah’ın varlığına ve birliğine inanıyorum.'

'Allah’ın varlığına ve birliğine inanıyorum.' Yüzde 4.5: 'Bir yaratıcı olduğunu düşünüyorum ama dinlere inanmıyorum.'

'Bir yaratıcı olduğunu düşünüyorum ama dinlere inanmıyorum.' Yüzde 2.7: 'Bir yaratıcı olup olmadığından emin değilim.'

'Bir yaratıcı olup olmadığından emin değilim.' Yüzde 1.7: 'Bir yaratıcı olduğunu düşünmüyorum.'

'Bir yaratıcı olduğunu düşünmüyorum.' Yüzde 1.7: 'Cevap yok.'

Bunun anlamı şu:

BİR: Türkiye artık yüzde 99’u Müslüman olan bir ülke değil.

Türkiye artık yüzde 99’u Müslüman olan bir ülke değil. İKİ: Türkiye, nüfusunun yüzde 89.5’i 'Müslüman', yüzde 4.5’i 'deist', yüzde 2.7’si 'Tanrı’nın varlığından şüphe eden', yüzde 1.7’si 'ateist' bir ülke...

O zaman şu soruya gelelim.

-Türkiye, daha önce gerçekten yüzde 99’u Müslüman olan bir ülke miydi?

Evet aşağı yukarı öyleydi.

- Ne kadar zaman önce öyleydik?

Sadece iki yıl öncesine kadar.

Şimdi gelin bakın...

Bu son 2 yılda ülkemizde nasıl büyük ve dramatik bir değişme olmuş.

SADECE İKİ YILDA DEİST VE ATEİST ORANI 7 PUAN ARTTI

OPTİMAR şirketi buna benzer son araştırmayı 2017 yılında yapmış.

O gün bu soru iki aşamalı sorulmuş.

- BİR: 'Kendinizi herhangi bir dine mensup hissediyor musunuz?'

CEVAP: Yüzde 96.1: 'Evet.'

Yüzde 1.7: 'Hayır.'

Yüzde 2.2: 'Cevap yok.'

- İKİ: Bunun üzerine şu ikinci soru sorulmuş: 'Sakıncası yoksa kendinizi hangi dine ait hissediyorsunuz söyleyebilir misiniz?'

CEVAP: Yüzde 99.9: 'Müslüman.'

© AP Photo / Evan Agostini Sports Illustrated dergisinde bir ilk: Müslüman model burkiniyle poz verdi

İnanç araştırmaları cevap almanın çok kolay, ama gerçek cevabı almanın zor olduğu araştırmalardır.

O nedenle çapraz sorularla desteklenmesi gerekir.

Bizimki gibi baskının ve muhafazakâr mahalle baskısının yüksek olduğu toplumlarda, bir de iktidarda İslami bir parti varsa, bu sorunun cevabını almak daha da zordur.

Yani diyeceğim şu: Bu dramatik değişim 7 puanın da çok üzerinde olabilir.

TÜRKİYE DİNDEN NEDEN UZAKLAŞIYOR

Son yıllarda ne oldu da Müslümanlığa karşı böylesine dramatik bir değişim var? Eğitimin imam hatipleştirilme projelerine, din derslerinin zorunlu hale getirilmesine ve ağır bir dini belagatin bastırılmasına rağmen neden böyle dramatik bir şekilde dinden uzaklaşma var?

Bu sonuç, 'dindar' ve 'kindar nesil' tezinin, 'belagat şehveti' üslubunun ve 'nefret söyleminin' çöküşünü ilan ediyor.

Bence AK Parti’nin stratejisini hazırlayacak kişilerin Optimar’ın başkanı Hilmi Daşdemir ile bu anketin sonuçlarını konuşmalarında büyük yarar var."