Mazbatasını alamayan CHP'li başkan Erdoğan'dan özür diledi, davayı geri çekmesini istedi

Balıkesir'in Erdek ilçesinde yerel seçimlerde yeniden belediye başkanı seçilen, ancak aldığı ceza nedeniyle mazbatası verilmeyen Hüseyin Sarı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a özür mektubu gönderdi. Sarı, Erdoğan'dan 11 ay 20 gün hapis cezası aldığı davayı geri çekmesini istedi.
Erdek Belediye Başkanı CHP'li Hüseyin Sarı, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde yeniden başkan seçildi.
Ancak Sarı, başbakanlığı döneminde 2014 yılında Van'da düzenlediği mitingde sesi kısılan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında 'Kamu görevlisine hakaret' suçlamasıyla açılan davada aldığı 11 ay 20 gün hapis cezası nedeniyle mazbatasını alamadı.
Bu nedenle Sarı'nın yerine Hasan Yapakçı vekaleten görev yapmaya başladı. CHP'li Sarı da Erdoğan'a özür mektubu göndererek, davasını geri çekmesi istedi.
Miting sırasında kısılan sesi için teşbihte bulunarak ağzından yanlışlıkla kaçırdığı söz için tekrar özür dilediğini belirten Sarı, mektubunda şu sözlere yer verdi:
"1 Ağustos 2016 tarihinde Cumhurbaşkanı seçildikten ve 15 Temmuz hain kalkışması sonrasında, tüm ulusal ve uluslararası basının önünde yaptığınız bir konuşmada, 'Bugüne kadar her ne hakaret ederse etsin şahsıma yapılan tüm hakaretlerle ilgili davaları bir kereye mahsus olarak geri çekiyorum' şeklindeki açıklamanıza rağmen bir tek Erdek Belediye Başkanı olarak benimle ilgili dava geri çekilmemiştir. Bu konudan sizin bilginiz olduğunu sanmıyorum. Ancak emrinizin yerine getirilmemesini hazmedemiyorum. Erdek Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2014/461 sayılı iddianamesi, Erdek Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2918/860 esas ve 2015/976 sayılı karar alınarak, 06.12.2018 tarihinde hüküm onaylanmış ve tarafıma 11 ay 20 gün hapis cezası verilmiş, akabinde Silivri 2. İnfaz Hakimliği'nin 2019/1472 esas 2019/1474 sayılı kararı ile 15.03.2019 tarihine kadar denetimli serbestlik koşulu ile salıverilmiş bulunmaktayım. 2019 yerel seçimlerinde ilçemizden 11.306 oy alarak yüzde 52.04 ile yeniden Erdek Belediye Başkanı seçilmeme rağmen almış olduğum ceza nedeniyle görevimi yapamamaktayım. Vermiş olduğunuz talimatın yerine getirilmemesi hususunda eğer bilginiz yoksa ve sizin emrinizi yerine getirmeyenler varsa, bu benim gururuma dokunuyor. Sizin sözünüzün üstünde söz olmasını kabul edemiyorum. Tüm bu olaylardan ötürü tekrar özür diler, konuyla ilgili takdiriniz ve emirleriniz hususunda gereğini saygılarımla arz ederim."
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