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20:42 21 Mayıs 2019
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    İşsizlikten kendisini yakan genç için belediyeden açıklama

    İşsizlikten kendisini yakan genç için belediyeden açıklama

    © Fotoğraf :
    Türkiye
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    Gaziantep'te işsizlik nedeniyle bunalıma girip son çare olarak Şahinbey Belediyesi'ne başvurduğu ancak olumsuz yanıt aldığı belirtilen, ardından belediye önünde üzerine benzin dökerek kendini yakan ve hayatını kaybeden Eyüp Dal hakkında belediyeden açıklama yapıldı.

    Depresyon
    © Fotoğraf : Twitter
    34 yaşında kendini astı, ardında bir not bıraktı: İşsizlikten bunaldım, hakkınızı helal edin
    Gaziantep, Şahinbey Belediyesi'nin önünde işsizlik nedeniyle bunalıma girip üzerine benzin dökerek kendisini yakan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Eyüp Dal ile ilgili çıkan işsizlik nedeniyle intihar ettiği haberleri üzerine Şahinbey Belediyesi bir açıklama yaptı. Belediyenin açıklamasında, ölen Eyüp Dal’ın sabıka kaydı olduğu belirtildi ve ailesinin mal varlığından bahsedildi. Eyüp Dal’ın ağabeyi Mesut Dal, belediyeden yapılan açıklamaya büyük tepki gösterdi.

    Belediyenin dün akşam yaptığı açıklaması şu şekilde: 

    "Bugün yerel bir gazetede çıkan ve belediye önünde kendisini yakan vatandaşımız hakkındaki üzüntü verici olayla ilgili aşağıdaki açıklamalara ihtiyaç duyulmuştur. 

    08.05.2019 tarihinde saat 09.00 saatlerinde Eyüp Dal ismindeki vatandaş Şahinbey belediyemize gelerek, sabıka kaydının silinmesi ve iş konusunda yardımcı olunmasını istemiştir. Söz konusu eylemde bulunan vatandaşımızın 11 yıl cezaevinde kaldığı, 26 ay zorunlu kamu hizmetinde çalıştığı ve sabıka kaydı bulunduğuna rastlanmış olup asıl sorunun ise iş bulma kaygısından ziyade sabıka kayıtlarının silinmesi olduğu tespit edilmiştir

    Her gün belediyemize iş başvuruları yapılmakta olup vatandaşlarımız bu konuda yetkili olan İŞKUR’a yönlendirmektedir. Aynı gün saat 12.30 sularında aynı vatandaş Belediye bahçesinde üzerine yanıcı madde dökmek suretiyle kendisini yakmış ve duruma özel güvenlikler anında müdahale ederek, birkaç saniye içersinde vatandaşımızı söndürmüştür.

    Olay yerine hemen ambulans çağırmak suretiyle vatandaşımızın hastaneye sevki sağlanmış, ancak maalesef birkaç gün sonra vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 

    Sosyal yardım ekiplerimiz vatandaşımızın ailesini hem taziye ziyareti hem de sosyal inceleme amaçlı ziyaret etmiş olup, yapılan inceleme neticesinde merhum Eyup Dal’ın evli olup çocuğunun olmadığı, anne babasının sağ olduğu, anne babasının üzerine kayıtlı üç katlı evi olduğu, evlerinin üst katında kendilerinin, orta katında kiracılarının ikamet ettiği, giriş kattaki 2 dükkanda da kiracılarının olduğu, babasının 2000 TL emekli maaşı olup ayrıca üzerine kayıtlı 4 dönüm zeytin tarlalarının bulunduğu anlaşılmıştır.

    Belediyemiz hakkında ulusal ve yerel basında çıkan ve vatandaşımızın hayatını kaybetmesine konu eylemin belediyemiz tarafından verilen vaatlerin gerçekleştirilmemesi nedeniyle meydana geldiği şeklindeki haberlerin asılsız olduğunu belirtir, kamuoyuna saygıyla duyururuz."

    'SİZİN DE EVLADINIZ VAR'

    Kocaeli Büyükşehir binasına ateş açan kişi, adliyeye sevk edildi: İşsizim, bunalımdayım
    © Fotoğraf : İHA
    Kocaeli Büyükşehir Belediye binasına ateş açan kişi, adliyeye sevk edildi: İşsizim, bunalımdayım
    Sözcü'den Uğur Enç'in aktardığına göre, açıklamanın ardından konuşan Eyüp Dal'ın ağabeyi Mesut Dal, belediyenin kendilerine taziye ziyaretinde bulunmadığını ifade ederek Şahinbey Belediye Başkanı AKP'li Mehmet Tahmazoğlu'na ‘Sizin de evladınız var' diye seslendi.

    'YA DOKTOR YA SEN YALAN SÖYLÜYORSUN'

    Kardeşinin EVKUR'dan dolayı icralık olduğunu belirten Mesut Dal, Belediyenin açıklamasına tepki göstererek şu ifadelere yer verdi; “Sayın başkanım demişsin ki; ‘Rahmetli sabıkasını sildirmeye geldi.’ Benim abim 4 yıllık fakülte okuyordu açıktan, araştırabilirler. Demişsin ki; 3-4 saniye içinde müdahale edildi. Yoğun bakımda yanında ben vardım. Doktor, ‘Bu yanıklar en aşağı 18-19 saniyede oluşur' diyor. Ya doktor, ya sen yalan söylüyorsun. Bizim yanımıza geldiğini, taziye dileklerini ilettiğini yazmışsın. Ben görmedim. Geldiyseniz fotoğraf atın.”

    'FATMA ŞAHİN HANIM SÖZ VERDİ'

    Mesut Dal, belediyenin ailesinin mal varlığını açıklamasına ilişkin olarak da, kendilerinin maddi durumunun iyi olduğunu belirterek şöyle devam etti; “Benim abime Fatma Şahin hanım söz verdi diye oraya geldi. Yoksa normalde inşaatlarda mevsimlik çalışıyordu. Mal varlığımızı ortaya koyacağınıza rahmetlinin sigortasına baksaydınız daha iyi olurdu. Benim abim EVKUR'dan haciz yemiş. ‘Baba ben sigortalı işe girersem aylığımdan kesilir' düşüncesiyle Fatma Şahin'in sözüne inanarak sizden iş istedi. Ona moral vererek gönderebilirdiniz, hakaret ederek değil. Belki de darp ettiniz. Lütfen kamera kayıtlarınızı kamuoyuyla paylaşın”

    Etiketler:
    intihar, işsizlik, Eyüp Dal, Şahinbey, Gaziantep
    Topluluk kurallarıTartışma
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