CHP'den meclise Hizbullah önergesi: 100'den fazla tutuklunun tahliye edildiği doğru mudur?

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, Anayasa Mahkemesi’nin 2018’de “heyette askeri hâkim bulunması yeniden yargılama nedenidir” kararı vermesinden ve Van 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin, 2011’de örgütün yöneticilerini tahliye eden Yargıtay 9. Ceza Dairesi başkan ve üyelerinin FETÖ’den ihracını da yeniden yargılama nedeni saymasından sonra Türkiye’nin dört bir yanındaki mahkemelerin ağır suçlardan hükümlü olan Hizbullahçılar için “tahliye” kararı verdiğini ifade etti. Antmen, “Serbest kalan Hizbullah mensuplarının önemli bölümünün ‘anayasal düzeni zorla değiştirmek ve cinayet’ suçlarından hükümlü oldukları bilinmektedir” dedi.

Antmen, önergesinde şu soruları sordu:

- 2010 yılından bu yana geçen sürede cezaevlerinde bulunan kaç Hizbullah mensubu tahliye edilmiştir? Bunlardan kaçı tekrar eylemde bulunmuştur? Kaçı yurt dışına çıkmıştır?

- Şu anda cezaevlerinde Hizbullah mensubu olduğu için tutulan kaç kişi bulunmaktadır? 100’den fazla Hizbullah mensubunu tahliye edildiği doğru mudur? Gerçek sayı nedir?

© Fotoğraf : DHA CHP'li Taşçıer'den kayıp çocuklar için araştırma önergesi

- Şu anda cezaevlerinde kaç terör örgütü mensubu bulunmaktadır? Bu örgütler hangileridir? Hizbullah mensuplarının davalarının yeniden görülmesi gerekçesi ile başka bir terör örgütü davası yeniden görülmüş müdür? Bunlar hangileridir? Bu davalarda tahliye bulunmakta mıdır?