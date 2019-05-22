LGS giriş belgeleri açıklandı

LGS kapsamında 1 Haziran'da liselere giriş için yapılacak merkezi sınavın giriş belgeleri yayımlandı. Öğrenciler, kayıtlı oldukları okul idarelerine başvurup sınav giriş belgelerini alabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 1 Haziran'da yapılacak merkezi sınavın giriş belgeleri yayımlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, LGS'ye girecek öğrencilerin kayıtlı oldukları okul idarelerine başvurup, sınav giriş belgelerini alabilecekleri belirtildi.

İki oturum olarak düzenlenecek sınav, 8. sınıf öğretim programları esas alınarak yapılacak. Sınav, iki bölüm halinde ve aynı gün uygulanacak. Sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak.

Sınav sonuçları 24 Haziran’da ilan edilecek.