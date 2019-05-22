YSK'nın gerekçeli kararına CHP'den ilk tepki

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Yüksek Seçim Kurulu'nun gerekçeli kararının ardından açıklama yaptı.

© Fotoğraf : DHA YSK, İstanbul için gerekçeli kararı açıkladı

Kaftancıoğlu, "Türkiye hukuk ayıbı yaşıyor. Bugüne kadar yapılmış olan bütün seçimlerden farklı hiçbir şey olmamıştır. Tek farkı bu seçimlerde AKP kaybetmiştir. Bu nedenle bu karar çıkarılmıştır. Bir avuç kişi bu kararı aldırtmıştır. Vatandaşlarım adına çok üzülüyorum ama kimse merak etmesin biz bu seçimleri yeniden kazanacağız." dedi.