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03:13 23 Mayıs 2019
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    CHP'li Tanal: Dün TBMM’de intihar girişimi yaşandı, duyanınız oldu mu?

    © AA / Emin Sansar
    Türkiye
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    TBMM’de intihar girişimi yaşandığını söyleyen CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, ''Salı günü, TBMM’de intihar girişimi yaşandı. Randevu alarak geldiği iki AKP’li vekille makamlarında görüşemeyen işsiz vatandaş, Halkla İlişkiler Binası’nın 6. katında kendini camdan sarkıtarak atlayacağını söyledi'' paylaşımında bulundu.

    CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal sosyal medyadan yaptığı açıklamada, geçtiğimiz gün TBMM’de intihar girişimi yaşandığını söyledi. Tanal'ın konuyla ilgili açıklamaları şöyle:

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    1-Dün, yani parti grup toplantılarının olduğu Salı günü, TBMM’de intihar girişimi yaşandı. Randevu alarak geldiği iki AKP’li vekille makamlarında görüşemeyen işsiz vatandaş, Halkla İlişkiler Binası’nın 6. katında kendini camdan sarkıtarak atlayacağını söyledi.

    2-“İşsizim” diyen şahıs, “O vekiller buraya gelecek” şeklinde bağırdı. Polisler, “Tamam seni vekillerle görüştüreceğiz” dedi. 20 dakikayı aşan ikna çabaları sonucu şahıs, intihar teşebbüsünden vazgeçti.

    ​3-Peki Meclis’teki bu intihar girişimini duyanınız oldu mu? Geçtiğimiz Salı günkü Meclis’teki saldırı girişimini 5 saat sonra basına servis edip, “randevu verdi” diyerek şahsımı hedef alanlar, bu intihar teşebbüsünü örtbas etmişlerdir.

    4- Neden? Çünkü intihara kalkışan işsiz vatandaşa randevuyu veren, sonrasında görüşmeyen kişiler iktidar partisi milletvekilleriydi. Medya da nedense bu olayda haber değeri görmedi.

    5-Peki intihara kalkışan vatandaşa randevu veren, işsiz vatandaşla makamında görüşmeyen milletvekili, Mahmut Tanal olsaydı, durum aynı olur muydu?

    6- "Meclis’te intihara kalkışan kişiyi Meclis’e alanın CHP’li Mahmut Tanal olduğu ortaya çıktı”, “Mahmut Tanal’ın makamından kovduğu, görüşmediği işsiz vatandaş canına kıymak istedi” başlıkları hemen atılırdı.

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    NE OLMUŞTU?

    Geçtiğimiz Salı öğle saatlerinde, TBMM binasının ziyaretçi kabul bölümünde görevli personeli rehin almaya çalıştıkları öne sürülen iki kişi gözaltına alınmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açık yazılı açıklamada, şüphelilerin DHKP/C üyesi oldukları yönünde suç kayıtları olduğu ifadesi de yer almıştı. Şüphelilerin TBMM’ye CHP'li Mahmut Tanal’ı ziyaret edeceklerini söyleyerek girmek istedikleri iddia edilmişti.

    Mahmut Tanal, olayla ilgili basın açıklaması yaparak, “Söz konusu şahısları kesinlikle ama kesinlikle tanımıyorum, hayatımda hiç karşılaşmadım” açıklamasında bulunmuştu.

    Şüpheli Mulla Zincir’in Salı günü daha erken saatlerde odasına ziyaretçi olarak girmiş olduğunu, daha sonra çıkarak yaklaşık 3 saat sonra Eylem Yücel adlı kişiyle yeniden Meclis’e girmeye çalıştığını belirten CHP'li Tanal, 'Mulla Zincir’in girişte yapılan GBT kontrolünde örgütle bağlantısı tespit edildiyse daha erken saatlerde Meclis’e girişine nasıl izin verildiği' sorusunu yöneltmişti.

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    Etiketler:
    İntihar girişimi, TBMM, CHP, Mahmut Tanal, Türkiye
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