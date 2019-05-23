Çiğli Belediyesi Mars'a bilet aldı: Flamingolarımızla biz de oradayız

NASA, eski mikrobik yaşam formlarını araştırmak için 2020 yılında kızıl gezene göndereceği Rover uzay aracıyla ismini Mars’a göndermek isteyenlere internet sitesi üzerinden kayıt olma çağrısı yapmıştı.

Çiğli Belediyesi de, NASA’nın 'İsminizi Mars'a Gönderelim' isimli projesinde geliştirdiği insansız izci aracında bulunan çiplere adını yazdırdı.

NASA tarafından da Çiğli Belediyesine temsili biniş kartı verildi.

Yolculuğa dahil olan belediye, verilen 'yolculuk biletini' Twitter hesabından paylaştı. Paylaşılan yazıda, "Flamingolarımızla biz de oradayız:))) #Mars2020" notu düşüldü.

​22 Mayıs itibariyle dünya çapında 574 bin 906 kişi adını Mars’a göndermek için projeye katıldı.

NASA'nın internet sitesinde projeye en çok ilgi gösteren ülkeler listesinde, Türkiye, 65 bin 197 başvuruyla üçüncü sırada yer aldı. İlk ise sırada ise ABD ve Hindistan var.

Haziran 2020’de fırlatılacak olan Rover uzay aracının Şubat 2021’de Jezero kraterine inmesi planlanıyor.