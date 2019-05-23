Yıldırım: 250 sayfayı okumadım, bu tür kararlarda sonuç okunur

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "YSK, bizim baştan beri söylediğimizi yolsuzlukları teyit etmiştir. 250 sayfayı okumadım. Zaten karar kısmı var. O sayfaların büyük bir bölümü bizim dilekçelerimiz, daha sonra değerlendirme kısmı. Bu tür kararlarda sonuç okunur. " dedi.

© Fotoğraf : DHA YSK, İstanbul için gerekçeli kararı açıkladı

Yıldırım, Gaziosmanpaşa Bağlarbaşı Caddesi'nde esnaf ziyareti yaptı. Yıldırım'a, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta da eşlik etti.

'HUKUK DEVLETİNE NEZAKETSİZLİKTİR'

Yıldırım, gazetecilerin "YSK'nın 250 sayfalık gerekçeli kararını okuyabildiniz mi, verilen kararı doğru buluyor musunuz?" sorusuna şu şekilde cevap verdi:

"Verilen kararı doğru bulup bulmamak bizim lüksümüz değil. YSK tüm seçimlerin patronudur. YSK'nın verdiği karar herkesi bağlayacaktır. Dolayısı karar verilmiştir. Verilen karar da seçimin yenilenmesidir. Kararı kabul etmiyorum diye çıkışlar, hukuk devletine nezaketsizliktir. Bunu kabul edemeyiz. Bu kararın gereğini yapmak için de İstanbul sokaklarındayız. Kararla ilgili herkes her şeyi söyleyebilir. Bizim baştan beri söylediğimizi yolsuzluklar, oy kaydırmaları, oylarla ilgili her türlü düzensizlik yaşanmıştır. YSK kararı da bunu teyit etmiştir, onaylamıştır. 250 sayfayı okumadım. Zaten karar kısmı var. O sayfaların büyük bir bölümü bizim dilekçelerimiz, daha sonra değerlendirme kısmı. Bu tür kararlarda sonuç okunur. Sonuç da daha önce kamuoyuna açıkladığımız konuları teyit eden niteliktedir" yanıtını verdi.

Yıldırım, kararın 7'ye 4 oy verilmesi ile ilgili yaptığı değerlendirmede ise, "Onun hiçbir önemi yok. Mahkeme kararı verilmiştir. Her kararın tam mutabakat ile verilmesi gerekmiyor. Hatırlatın AK Parti'nin kapatma davası 6'ya 5'le reddedilmişti. İktidar partisinin kararı. Yani öyle oldu diye kapatılması mı gerekiyordu" ifadelerini kullandı.