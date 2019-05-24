'Öcalan avukatları aracılığıyla açlık grevlerinin sonlandırılması çağrısı yaptı'

İmralı’da bulunan Abdullah Öcalan, 8 yıl aradan sonra avukatları Nevroz Uysal ve Rezan Sarıca ile önceki gün ikinci kez görüştü.

© Fotoğraf : YouTube Habertürk yazarı Alçı: Öcalan konusunda söylediklerim oluyor

Cumhuriyet'ten Mahmut Oral'ın haberine göre, Öcalan’ın açlık grevi eylemlerinin bitirilmesiyle ilgili olarak çağrı yapılmasını istediği belirtildi. Eylemlerin sona ermesiyle birlikte de Türkiye’de cezaevlerinde açlık grevi yapılan tüm kentlerdeki hastanelerde hazırlık yapıldığı öğrenildi. Tabip odalarının yönlendirmesiyle, eylemcilerin Malta Protokolü’ne uygun olarak tedavi edilmelerine başlanacağı belirtildi.

Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Doktor Mehmet Şerif Demir, eylemcilerin tedavilerinin yalnızca Malta Protokolü ekseninde yapılmasını istediklerini söyledi. Uzun süredir açlık grevinde olan, bu nedenle de sadece sıvı alan bireylerin tedavilerinin zorlu bir süreç olduğunu ifade eden Dr. Demir, hastanelerden bu nedenle duyarlılık istediklerini, hastanelerin de hazırlıklar yaptığını kaydetti. Demir, tedavilere başlanmasından, eylemcilerin tedaviye zorlanacaklarının anlaşılmaması gerektiğini de dile getirdi.

Demir’in sözünü ettiği Malta Protokolu “Hastanın kendi aldığı karara saygı göstermek hekimin görevidir. Hekim, müdahale etmeden önce hastayı durumdan bilgilendirerek iznini alır, hekim hasta için en iyi olanı yapmak zorundadır” ilkesini benimsiyor.