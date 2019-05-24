'Leyla Güven bugün açıklama yapacak, beklenti açlık grevlerinin son bulması yönünde'

197 gündür açlık grevinde bulunan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven bugün bir basın açıklaması yaparak açlık grevine son vereceği iddia edildi. Konuyla ilgili 'beklentinin açlık grevlerinin son bulması yönünde olduğu' öne sürüldü.

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PKK lideri Abdullah Öcalan için devam eden açlık grevi eylemlerinin bugün düzenlenecek basın açıklamaları ile son bulacağı öğrenildi. Ayrıca İmralı’daki görüşmelere avukatların yanı sıra siyasetçiler ve kanaat önderlerinin de katılmasına izin çıktığı ileri sürüldü.

Öcalan’ın avukatları Rezan Sarıca ve Newroz Uysal dün müvekkilleri ile görüşmek üzere İmralı Adası’na gitmişti. Görüşmeden sonra herhangi bir açıklama yapılmamıştı.

GERGERLİOĞLU: İYİMSER BİR HAVA VAR

Rudaw’dan Necmi Salih’in haberine göre, açlık grevi eylemlerinin yarın düzenlenecek basın açıklamaları ile son bulacağı öne sürüldü. İmralı’daki görüşmelere avukatların yanı sıra siyasetçiler ve kanaat önderlerinin de katılmasına izin çıktığı iddia edildi.

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, “Açlık grevlerinin son bulacağına ilişkin bize verilen net bir tarih yok. Ancak şunu söyleyebilirim ki çok olumlu gelişmeler var ve herkeste iyimser bir hava var. Herkes artık grevin bittiğinin açıklanmasını bekliyor” diye konuştu.

© Fotoğraf : Twitter/HDP Açlık grevindeki HDP'li vekil Leyla Güven tahliye edildi

Edinilen bilgilere göre 197 gündür açlık grevinde bulunan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven bugün bir basın açıklaması yaparak açlık grevlerine son verdiklerini açıklayacak.

Konuya ilişkin Rudaw’a konuşan ve gelişmeleri yakından takip eden bir kaynak, “Açlık grevlerine ilişkin bir açıklama olacak. Beklenti açlık grevlerinin son bulması yönünde” dedi.

Öcalan’ın avukatlarının da bugün basın açıklaması yaparak İmralı’daki görüşmenin içeriğini kamuoyuna açıklaması bekleniyor.