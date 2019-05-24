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12:55 24 Mayıs 2019
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    Canan Kaftancıoğlu

    Kaftancıoğlu: Hukuk eliyle gösterdikleri sopayla susturacaklarını zannedenler olabilir, çok yakında halk kazanacak

    © AA /
    Türkiye
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    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, hakkında açılan davalarla ilgili açıklamalarda bulundu. Kaftancıoğlu, "Hukuk eliyle gösterdikleri sopayla susturacaklarını zannedenler olabilir. Tek gündemim İstanbul'un onaltı milyon vatandaşı için hiç durmadan, dinlenmeden, yorulmadan çalışmaktır" ifadelerini kullandı.

    © AA / Emin İleri
    CHP’li Kaftancıoğlu hakkında iddianame düzenlendi
    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında 2012-2017 tarihleri arasında sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımları nedeniyle iddianame düzenlenmişti ve 5 ayrı suçlamadan 17 yıla kadar hapsi talep edildi.

    Söz konusu iddianameyle ilgili yazılı bir açıklama yapan Kaftancıoğlu, iddianameye ilişkin kendisine tebligat gelmeden önce basında yer almasına tepki gösterdi. 

    Kaftancıoğlu, "Yazıldığı ve kabul edildiği söylenen iddianameye ilişkin tarafıma resmi bir tebligat ulaşmadan yandaş medya organlarına sızdırılması soruşturmanın gizliliği açısından skandal, ancak ne yazık ki alışılageldik bir durum olmuştur" ifadelerini kullandı. 

    Kaftancıoğlu'nun açıklaması şu şekilde:

    "KAMUOYUNA AÇIKLAMA 

    Hakkımda açılan dava ile ilgili basın yayın organlarında çıkan haberlere ilişkin; 

    2018 Ocak ayından itibaren hakkımda soruşturmalar başlatılmış ve bu soruşturmalarla ilgili 12 Aralık 2018 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nda ifade vermiştim. Soruşturma dosyasında, ifade özgürlüğü kapsamında yer alan şahsıma ait beyanlarım ile birlikte; üretilmiş, kurgulanmış, sahte ifadeler de bulunmaktaydı.

    Yazıldığı ve kabul edildiği söylenen iddianameye ilişkin tarafıma resmi bir tebligat ulaşmadan yandaş medya organlarına sızdırılması soruşturmanın gizliliği açısından skandal, ancak ne yazık ki alışılageldik bir durum olmuştur. Soruşturmanın gizliliğinin ihlal edilmesi kadar önemli olan bir diğer husus ise, nasıl ve hangi amaçlarla bu ihlale göz yumulduğu ile sızdırmanın zamanlamasıdır. 

    Canan Kaftancıoğlu - Ekrem İmamoğlu
    © AA /
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    Hukuk eliyle gösterdikleri sopayla susturacaklarını, korkutacaklarını, yıldıracaklarını zannedenler olabilir. Ancak bilinsin ki tek gündemim İstanbul’un çocukları, gençleri, kadınları, yoksulları kısacası onaltı milyon vatandaşı için hiç durmadan, dinlenmeden, yorulmadan çalışmaktır. 

    Zaman susma değil tam tersine vatandaşa hakikati daha yüksek sesle anlatma zamanı. Böylesi bir zamanda; geçmişten bugüne, halka hakikati anlatanlara yaşatılan onca mağduriyetin yanında bu dava benim açımdan konuşmayı bile ayıp sayacağım bir teferruat olarak kalacaktır.

    Soran, merak eden dayanışma gösteren tüm dostlar rahat olsunlar.

    Çok yakında hak kazanacak, halk kazanacak, hakikat kazanacak ve her şey çok güzel olacak.

    Selam, saygı ve dayanışmayla.

    Dr.Canan Kaftancıoğlu
    CHP İstanbul İl Başkanı"

    Etiketler:
    iddianame, açıklama, Twitter, dava, Canan Kaftancıoğlu, İstanbul, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
    Topluluk kurallarıTartışma
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