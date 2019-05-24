Erdoğan: 23 Haziran'da sandığın hakkını vereceğiz, hırsızlara bu işi bırakmayacağız

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un Alibeyköy ilçesindeki Hacı Osman Torun Camisi'nin açılışını yaptı.

Erdoğan, "Bu mübarek cuma gününde açılışını yaptığımız cami Eyüpsultan ilçemize ve tüm Müslümanlara hayırlı olsun. Bu külliyeyi maksadına uygun olarak kullanmayı da rabbim bizlere nasip etsin. Değerleri kardeşlerim, gerçekten güzel bir eser Eyüpsultan'a kazandırılmış oldu. Burası yoğun bir şekilde gelişiyor ve gelişirken bizim Osmanlı'dan beri kültürümüz şudur; önce merkezde camilerimiz, mescitlerimiz yer alır. Ondan sonra binalar vs. onlarla genişler, gelişir. Burası da şu anda o minvalde diyemeyeceğim ama buraya önce binalar sonra Hacıosman Torun Camii yapılmış oldu. Fakat gerek erkek, gerek bayan mescidiyle, gerek konferans salonuyla adeta bir külliye gibi burada faaliyette bulunacak" dedi.

'DEMOKRASİ ZAFERİYLE BU İŞİ NOKTALAYALIM'

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YSK kararıyla yenilenecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine de değinen Erdoğan, "Önümüzde 1 ay sonra sandık var. Herhalde bu sandığın hakkını vereceğiz. İnşallah hırsızlara bu işi bırakmayacağız. Yani kendi kültürlerinde şu gördüğünüz anlayışın olmadığı kişilere bunu bırakmayacağız" diye konuştu.

Erdoğan, "Gece gündüz çalışarak inşallah bu işin hakkını verelim diyorum ve ülkemizde demokrasi zaferiyle bu işi noktalayalım" ifadesini kullandı.