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18:30 25 Mayıs 2019
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    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

    Hulusi Akar'dan Doğu Akdeniz açıklaması

    © Fotoğraf : İHA
    Türkiye
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    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Temennimiz, beklentimiz Doğu Akdeniz'de en uzun sahil şeridine sahip Türkiye'nin ve KKTC'nin hak ve menfaatlerine saygı gösterilmesidir. Bütün taraflardan bu konularda saygı gösterilmesini bekliyoruz, bu da bizim en doğal hakkımızdır" dedi.

    Yunanistan parlamento Başbakan Aleksis Çipras
    © REUTERS / Alkis Konstantinidis
    Çipras'tan Türkiye açıklaması
    Denizkurdu 2019 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü'ne katılan Bakan Akar, Mavi Vatan-2019'un ardından Denizkurdu-2019 tatbikatının da başarıyla gerçekleştirildiğini söyledi. Bakan Akar, tatbikatı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) komuta kademesiyle büyük bir gurur ve heyecan içinde izlediklerini belirtti. Bakan Akar, Denizkurdu-2019'un jenerik bir senaryoda gerçekleştirildiğine dikkati çekerek, "Dolayısıyla tatbikattaki yerler veya yapılan faaliyetler hiçbir şekilde başka bir ülkeye karşı değildir. Altını çizmek istediğim bir diğer husus da bu tatbikatın planlı olmasıdır. 2 yılda bir yapılmakta ve planlamaları önceden gerçekleştirilmekte. Bu tatbikatın şu anda yapılmasının içinde bulunduğumuz şart ve durumla uzaktan yakından alakası yoktur" dedi.

     

    'TÜRKİYE'NİN MENFAATLERİNE SAYGI GÖSTERİLSİN'

    Türkiye'yi 3 taraftan çevreleyen denizlerin, Türk milletinin güvenliği ve refahı için önemli olduğunu kaydeden Akar, şöyle konuştu: "Doğu Akdeniz geçmişten bugüne devam eden jeostratejik önemine ilave olarak sahip olduğu enerji kaynaklarıyla da günümüzde bir cazibe merkezi haline dönüşmüş, gelmiştir. Bu nedenle küresel anlamda bir mücadele alanına dönüşen Doğu Akdeniz'de en önemli konulardan biri deniz yetki alanlarının sınırlandırılması meselesidir. Türkiye, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta deniz yetki alanlarında eşit, egemen hakların korunması ve kaynakların adil paylaşımı yönünde ilkeli bir tutum sergilemektedir. Biz her zaman uluslararası hukuka uygun, hak ve adalet ilkelerine saygılı bir şekilde deniz yetki alanlarının belirlenmesi gerektiğini savunmaktayız. Özellikle son günlerde Doğu Akdeniz'de hidrokarbon kaynakları ve deniz yetki alanları temelinde meydana gelen gelişmeler neticesinde bölge içi ve bölge dışı ülkeler tarafından maalesef uluslararası hukuku göz ardı eden açıklamalar yapılmaktadır. Temennimiz, beklentimiz Doğu Akdeniz'de en uzun sahil şeridine sahip Türkiye'nin ve KKTC'nin hak ve menfaatlerine saygı gösterilmesidir. Bütün taraflardan bu konularda saygı gösterilmesini bekliyoruz, bu da bizim en doğal hakkımızdır."

    Akar, uluslararası hukuktan doğan haklar kapsamında Barbaros Hayrettin Paşa araştırma gemisinin Doğu Akdeniz'de ilan edilen sahada sismik araştırma, milli sondaj gemisi Fatih'in ise Kıbrıs adası batısında Türk kıta sahası içinde sondaj faaliyetlerine devam ettiğini, bunlara Deniz Kuvvetleri Komutanlığı gemilerinin refakat ettiğini dile getirdi.

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    'GÖRÜŞMELERİMİZ DEVAM EDECEK'

    Bu çerçevede Yunanistan Savunma Bakanı Apostolakis ile vardıkları mutabakat doğrultusunda heyetlerarası görüşmelerin Atina'da tamamlandığına işaret eden Akar, "Bu görüşmelerin önümüzdeki dönemde de devam edeceğine inanıyorum ve bunun iki ülkenin de yararına olduğunu değerlendiriyorum. Biz tüm olumlu, yapıcı yaklaşımlarımızı ısrarla sürdürürken Ege ve Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuktan doğan haklarımızı görmezden gelen girişimlerden kaçınılması, sorunların çözümüne hiçbir yararı olmayan provokatif davranış ve sorumsuz açıklamalara izin verilmemesi en samimi beklentimizdir" dedi. 

    Etiketler:
    Yunanistan, KKTC, Doğu Akdeniz, Ege, Milli Savunma Bakanlığı, Hulusi Akar
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