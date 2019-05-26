Askerlik yasasında Cumhurbaşkanı'na muafiyet tanıma yetkisi

Cumhuriyet'ten Hüseyin Hayatsever'in haberine göre, TBMM Milli Savunma Komisyonu’nda kabul edilen ve Meclis Genel Kurulu’nda bayramdan önce görüşülerek kabul edilmesi beklenen yeni askerlik yasasında 'özel durumlarda muafiyet ve erteleme' başlığı altında Cumhurbaşkanı'na askerliğini yapmayanlara muafiyet tanıma yetkisi veriliyor.
Maddenin bu haliyle yasada yer almasını değerlendiren emekli tümgeneral Ahmet Yavuz, "Bu maddeyi iyi niyetli yorumlayamayız. Savaş haliyle sınırlı bırakılsaydı saygı duyarım. Ama ne iş yaptığı belli olmayan kişilerin bir kişinin kararıyla askerlikten muaf tutulması kabul edilemez. Demokratik bir ülkenin böyle bir yasası olamaz. Sadece savaş şartları için böyle bir hüküm konulabilir. Fakat normal zamanları da kapsayan böyle bir yasa olmaz, olmamalı. Çok yanlış ve tehlikeli bir madde" diye konuştu.
ASKERLİK YAŞI DA 5 YIL UZATILIP KISALTILABİLECEK
Yasada Cumhurbaşkanına askerlik süresini yarıya indirme ya da iki katına çıkarma yetkisi de verilirken 20 yaş olan askerlik çağı da cumhurbaşkanı tarafından 5 yıl uzatılıp kısaltılabilecek.
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