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11:17 26 Mayıs 2019
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    TSK, asker, bedelli askerlik, Türk askeri

    Askerlik yasasında Cumhurbaşkanı'na muafiyet tanıma yetkisi

    © AA /
    Türkiye
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    Ramazan Bayramı'ndan önce kabul edilmesi beklenen ve askerlik sistemini tamamen değiştiren yeni askerlik yasasında Cumhurbaşkanı'na askerlikten muafiyet tanıma yetkisi verildiği belirtildi.

    Cumhuriyet'ten Hüseyin Hayatsever'in haberine göre, TBMM Milli Savunma Komisyonu’nda kabul edilen ve Meclis Genel Kurulu’nda bayramdan önce görüşülerek kabul edilmesi beklenen yeni askerlik yasasında 'özel durumlarda muafiyet ve erteleme' başlığı altında Cumhurbaşkanı'na askerliğini yapmayanlara muafiyet tanıma yetkisi veriliyor.

    Bedelli askerlik
    © AA / Murat Kaynak
    Yeni askerlik sistemine ilişkin teklife son şekli verildi: Bedelli ücretini Cumhurbaşkanı artırıp azaltabilecek
    Yasanın 45’inci maddesinin ikinci fırkasında “Barışta, olağanüstü hal veya seferberlik hallerinde veya savaşta, askerliğini henüz yapmadan, Cumhurbaşkanınca gerekli görülen sahalarda özel olarak görevlendirilen gönüllüler, Cumhurbaşkanınca belirlenen şartlara uydukları takdirde askerlik hizmetinden muaf tutulur” hükmü yer alıyor.

    Maddenin bu haliyle yasada yer almasını değerlendiren emekli tümgeneral Ahmet Yavuz, "Bu maddeyi iyi niyetli yorumlayamayız. Savaş haliyle sınırlı bırakılsaydı saygı duyarım. Ama ne iş yaptığı belli olmayan kişilerin bir kişinin kararıyla askerlikten muaf tutulması kabul edilemez. Demokratik bir ülkenin böyle bir yasası olamaz. Sadece savaş şartları için böyle bir hüküm konulabilir. Fakat normal zamanları da kapsayan böyle bir yasa olmaz, olmamalı. Çok yanlış ve tehlikeli bir madde" diye konuştu.

    ASKERLİK YAŞI DA 5 YIL UZATILIP KISALTILABİLECEK

    Bedelli askerlik
    © AA / Murat Kaynak
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    Özel durumlarda muafiyet yetkisi mevcut 1111 sayılı Askerlik Yasası’nda da yer alıyordu ancak muafiyet için 2018’den önce Bakanlar Kurulu Kararı gerekiyordu. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesinin ardından çıkartılan 700 sayılı KHK ile yapılan değişiklikle ‘Bakanlar Kurulu Kararı’, ‘Cumhurbaşkanlığı Kararı’na dönüştürüldü. Ancak yeni askerlik yasasında ‘Cumhurbaşkanı Kararı’ şartı yerine “Cumhurbaşkanınca belirlenen şartlar” hükmüyle yetinildi.

    Yasada Cumhurbaşkanına askerlik süresini yarıya indirme ya da iki katına çıkarma yetkisi de verilirken 20 yaş olan askerlik çağı da cumhurbaşkanı tarafından 5 yıl uzatılıp kısaltılabilecek.

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    Etiketler:
    KHK, Askerlik, muafiyet, Cumhurbaşkanlığı, Ahmet Yavuz, Hüseyin Hayatsever, Cumhuriyet gazetesi, Türkiye, bedelli askerlik
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