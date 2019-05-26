Anadolu Gençlik Derneği üyeleri Ayasofya Müzesi önünde namaz kıldı: Zincirler kırılsın, Ayasofya açılsın

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) üyeleri, ibadete açılması için Ayasofya Müzesi önünde sahur yaparak sabah namazı kıldı, "Zincirler kırılsın, Ayasofya açılsın" diye slogan attı.

© REUTERS / Ümit Bektaş Erdoğan: Ayasofya'yı seçimden sonra isim olarak camiye çevireceğiz

Dün gece saatlerinde Ayasofya Müzesi önünde toplanan AGD üyeleri, yer sofrasında birlikte sahur yaptı. Sahurun ardından AGD üyeleri Ayasofya Müzesi'nin ibadete açılması için teheccüd ve sabah namazı kıldı. Grup sık sık, "Zincirler kırılsın, Ayasofya açılsın" sloganları attı.

Etkinliğe AGD Genel Başkanı Salih Turhan, Saadet Partisi İBB Başkan adayı Necdet Gökçınar ile çok sayıda AGD üyesi katıldı.

AGD Genel Başkanı Turhan, "1453'ten 1934'e kadar 480 yıl şu minarelerinden Allah-ü Ekber nidaları eksilmeyen Ayasofyamız, tam 85 yıldır minarelerinden tekbirden, tevhitten ezandan mahrum bir şekilde durmaktadır. 1932'de ezanın Türkçe okunması Ayasofya'da oldu. 1934 yılında Ayasofya Camii sahte imzalarla bakanlar kurulu kararı denilerek kapatıldı ve 1935 yılında müze haline getirildi" diye konuştu.

Biz Ayasofya Camii’nin açılmasını istiyoruz.

Bu talep sadece Anadolu Gençlik Derneği’nin ve Milli Gençlik Vakfı’nın bir talebi değil.

Bu talep bütün Müslümanların ortak talebidir.



Ayasofya Camii meselesi aynen Mescid-i Aksa gibi ümmete şümul bir meseledir.#AyasofyadaKıyamVakti pic.twitter.com/RTX9sySQ1K — Salih TURHAN (@AGDSalihTURHAN) 26 мая 2019 г.

“Zincirler Kırılsın Ayasofya Açılsın” diye haykırmak adına, Anadolu Gençlik Derneği’nin düzenlemiş olduğu “Ayasofya’da Fetih Namazı” programına katılım sağladık. #AyasofyadaKıyamVakti pic.twitter.com/R16yd8uVQO — Fatih Gençlik (@SPGencFatih) 26 мая 2019 г.

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