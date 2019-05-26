Anadolu Gençlik Derneği üyeleri Ayasofya Müzesi önünde namaz kıldı: Zincirler kırılsın, Ayasofya açılsın

Etkinliğe AGD Genel Başkanı Salih Turhan, Saadet Partisi İBB Başkan adayı Necdet Gökçınar ile çok sayıda AGD üyesi katıldı.
AGD Genel Başkanı Turhan, "1453'ten 1934'e kadar 480 yıl şu minarelerinden Allah-ü Ekber nidaları eksilmeyen Ayasofyamız, tam 85 yıldır minarelerinden tekbirden, tevhitten ezandan mahrum bir şekilde durmaktadır. 1932'de ezanın Türkçe okunması Ayasofya'da oldu. 1934 yılında Ayasofya Camii sahte imzalarla bakanlar kurulu kararı denilerek kapatıldı ve 1935 yılında müze haline getirildi" diye konuştu.
Biz Ayasofya Camii’nin açılmasını istiyoruz.— Salih TURHAN (@AGDSalihTURHAN) 26 мая 2019 г.
Bu talep sadece Anadolu Gençlik Derneği’nin ve Milli Gençlik Vakfı’nın bir talebi değil.
Bu talep bütün Müslümanların ortak talebidir.
Ayasofya Camii meselesi aynen Mescid-i Aksa gibi ümmete şümul bir meseledir.#AyasofyadaKıyamVakti pic.twitter.com/RTX9sySQ1K
“Zincirler Kırılsın Ayasofya Açılsın” diye haykırmak adına, Anadolu Gençlik Derneği’nin düzenlemiş olduğu “Ayasofya’da Fetih Namazı” programına katılım sağladık. #AyasofyadaKıyamVakti pic.twitter.com/R16yd8uVQO— Fatih Gençlik (@SPGencFatih) 26 мая 2019 г.
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