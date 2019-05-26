EYT'liler Yenikapı mitinginde buluştu

Valilikten gelen onayın ardından EYT’liler Yenikapı’da yapılacak miting için çağrı yapmıştı.
Bu çağrı üzerine Türkiye'nin dört bir yanından EYT'liler, Yenikapı miting alanında buluşmaya başladı.
#EmeklilikteYaşaTakılanlar İstanbul Yenikapı'da düzenlenen merkezi mitingte buluştu.#EytYenikapıyıSallıyor #EYT pic.twitter.com/PSLqmM2SSP— dokuz8HABER (@dokuz8haber) May 26, 2019
Dernek Başkanı Gönül Boran Özüpak, "Davana sahip çıkacaksın, birlikte başaracağız, birlikte güçlü olacağız. Bu dava hepimizin, sen varsan bir fazlayız" diyerek emeklilik prim gününü dolduran ancak yaş nedeniyle emekli olamayan herkesi mitinge katılarak taleplerine sahip çıkmaya çağırmıştı.
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