Bayram için ülkesine giden Suriyelilerin sayısı 11 bini buldu

Ramazan Bayramını yakınlarının yanında geçirmek isteyen ve bu nedenle ülkelerine giden Suriyelilerin sayısı 11 bine ulaştı.

Bayramı Çobanbey, Afrin, Cerablus Azez, Mare, Soran, Aktarin ve El Bab bölgelerdeki yakınlarının yanında geçirmek için bugüne kadar 22 bin Suriyeli randevu aldı. Geçen cumartesi başlayan geçişlerde bugüne kadar 11 bin Suriyelinin ülkesine gittiği bildirildi. İl Göç İdaresi Müdürlüğü, jandarma ve polis ekiplerinin nezaretinde işlemlerini yaptıran Suriyeliler otobüslerle ülkelerine gönderiliyor.

Bayramlaşmak içi Suriye'ye gidenlerin dönüş işlemlerinin 10 Haziran'da günü saat 08:00'de başlayıp, 1 Kasım cuma günü son bulacağı bildirildi.