Kayıt
11:27 27 Mayıs 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Erdoğan törenden önce Kılıçdaroğlu ile tokalaştı.

    Alçı: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu’nun Dersim katliamına dair vizyonu tamamen aynı

    © AA /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 02

    Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Dersim katliamına dair vizyonlarının tamamen aynı olduğunu söyledi.

    Nagehan Alçı, "İki turnusol: Dersim katliamı ve 27 Mayıs darbesi" başlığıyla yayımlanan yazısında "Dersim Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu ve belediye meclisinin, şehirlerinin orijinal ve gerçek adına dönüş kararı aslında tüm Türkiye için mükemmel bir turnusol kağıdı oldu" ifadesini kullandı.

    Alçı şöyle devam etti:

    Tunceli Belediyesi
    © İHA / AHMET AKBUĞA-AW712681
    'Dersim' kararı Valiliğin başvurusu üzerine durduruldu
    "Bu tartışma vesilesiyle ortaya döküldü o sözde solcu görüntünün altında duran ve üstü örtülmek istenen faşizm.

    Daha dün, Maçoğlu’na nostaljik ve yapay tavırlarla övgüler düzenlerin Dersim katliamını nasıl vicdansız şekilde savunduğu gün gibi ortaya çıktı.

    Mevcut siyasal hayatımızın sahte kutuplaşmalarını yırttı geçti Dersim tartışması. Aslında Türkiye’nin kalıcı ve uzun vadeli gerçek siyasal farklılaşmasını ortaya koydu.

    2020'LERİN TÜRKİYESİNE BU AYRIŞMA DAMGA VURACAK

    Bir halk olarak biz Türkler esasen ikiye ayrılıyoruz: Dersim’in Kürt ve Alevi halkına yapılan kıyımı meşru bulup bu zulmü savunanlar ve bu korkunç katliamın yaşanmasından ötürü utanç duyanlar.

    Aynı şekilde zulmü yaşamış şehrin adının faşist general Abdullah Alpdoğan’ın ‘Devletin tunç eli bu kente damgasını vurmuştur’ demesine atıfla Tunceli olmasını savunanlar ve buna karşı çıkanlar.

    Göreceksiniz ki, 2020’lerin Türkiye’sine şu anki siyasal saflaşmalar değil bu yukarıda çerçevesini çizdiğim tablo damga vuracaktır.

    Konjonktürel değil, gerçek siyasal ayrışma budur.

    Evet… Birkaç gündür sosyal ve konvansiyonel medyada yazılanları utanç içinde okuyorum. Resmen topluca insanlık suçu işliyorlar.

    Hele bazı vicdansızlar sözde solculuk adına Dersim’in Kürt ve Alevi halkına yapılmış büyük kıyım ve zulmü hem de göğüslerini gere gere savunuyorlar.

    Bakın bugün tarihimizdeki bir diğer utanç verici hadise 27 Mayıs askeri darbesinin yıldönümü.

    BU KATLİAMI SAVUNAN 27 MAYIS’I DA SAVUNUR

    © AA / Aytaç Ünal
    Atatürkçü Düşünce Derneği 'Dersim' kararının iptali için mahkemeye başvurdu
    Dersim katliamını savunan bu faşizan zihniyetin esasen bilinçaltında 27 Mayıs rezaletini de devrim gibi gördüğünü ve Menderes’in layığını bulduğunu düşündüğünden hiç kuşku duymayın.

    Fakat şu an konjonktür müsait olmadığı ve darbeciliği savunurlarsa bedel ödemekten korktukları için 27 Mayıs askeri darbesini destekleyemiyorlar.

    Hele bir de 23 Haziran seçimlerine giderken geniş dindar-muhafazakar tabanı ürkütmemek için, inanmadıkları halde 27 Mayıs ile ilgili tam tersi tavır alanlarla dolu Türk medyası.

    Fakat Dersim’in Kürt ve Alevi halkını koruyan bir konjonktür olmadığından orada faşizm serbest! İnsanların topluca katledilmelerini haklı ve meşru bulmak şu sıralar ülkede moda!

    Türkiye’nin dindarları ve muhafazakarları, 59 sene önce bugün yaşanmış 27 Mayıs ihanetine devrim diyenlerin, aynı zamanda Dersim katliamının gerekli olduğunu söyleyenler olduğunu asla unutmamalı.

    Türkiye’nin Kürtleri ve Alevileri de bugün Dersim’de yaşanan mezalimi savunanların aynı zamanda 27 Mayıs askeri darbesini alkışlayıp bayram edenler olduğu gerçeğini unutmamalı.

    Dersim ve 27 Mayıs hadiseleri ancak birlikte ele alınırsa özgürlük ve demokrasi noktasındaki esas toplumsal farklılaşma kodları yakalanabilir. Şu anki güncel ayrışma tamamen sahte...

    Gerçek demokratlar, hem Dersim 1938, hem de 27 Mayıs 1960 felaketlerine ortak bir lisanla ve aynı güçlü söylemle karşı çıkanlardır.

    İster sağdan, ister soldan gelsin demokrat duruşun ölçüsü bu iki sembol olay.

    Bence gerçek özgürlükçü solcularla, faşizmi solculuk olarak satanları ayrıştıran iki büyük turnusol da Dersim ve 27 Mayıs filtreleri.

    Ben solcu değil, bir liberal-demokratım. Komünizmi de totaliter bir siyasi ideoloji olarak görüyorum. Fakat gerçek bir özgürlükçü sol düşüncenin bu ülkeye çok faydası olacağını düşünürüm.

    Hakiki solcu muhalif arıyorsanız Tayfun Atay’ın T24’te yazdığı ‘Devletin Tunç-eli yine mi inecek Dersim üzerine’ başlıklı enfes yazıyı okuyun.

    Fatih Mehmet Maçoğlu
    © REUTERS / Murad Sezer
    Maçoğlu'ndan 'Dersim' açıklaması
    UTANÇ VERİCİ TWEETLER

    Ülkemizin problemli medya düzeni yüzünden insanların mahkum olduğu sahte muhalefet simgelerinden Fatih Portakal’ın bu Dersim tartışmasıyla ilgili faşizan twitlerini de ben bu yazıdan öğrendim.

    Utanç verici gerçekten…

    Sayın Fatih Mehmet Maçoğlu da kendisinin Maduro tarzı popülist bazı icraatlarına medyada alkış tutan kimi ‘solcu’ların jenoside yakın bir hadise olan Dersim katliamını savunan isimler olduğunu görmeli.

    ERDOĞAN VE KILIÇDAROĞLU’NUN BİRLEŞTİĞİ KONU

    Öte yandan ne ilginçtir ki bu ülkenin Başkanı Erdoğan Dersim katliamını resmen kınamış ve bu kıyım dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak Dersim halkından özür dilemiş bir lider.

    Aynı şekilde bu ülkenin anamuhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu Dersimli. Bu katliama dair de çok kıymetli araştırmaları var. CHP kongresinde ‘Dersimli Kemalim ben’ diyen bir siyasetçi Kılıçdaroğlu.

    Yani belki ayrıştıkları çok konu var ancak Erdoğan ve Kılıçdaroğlu’nun Dersim katliamına dair vizyonu tamamen aynı. Ama öyle bir hava var ki dikkat edin her iki siyasetçi de bu kadar gündem olan bir tartışmaya dair bir küçük cümle bile kurmuyor ya da kuramıyor.

    ‘İYİ SAATTE OLSUNLAR’ ATMOSFERİ

    Ülkedeki ‘iyi saatte olsunlar’ atmosferi Türkiye’nin Cumhurbaşkanı ve anamuhalefet liderinin bile dilini kilitliyor. Çünkü onlar farkında her şeyin. Sadece ‘iyi saatte olsunlar’ kafasındakiler özgürce konuşabiliyor.

    Kimileri bu ülkede Tayyip Erdoğan’ın mutlak güç olduğu tek adam rejiminden bahsediyor. Halbuki 2019 Türkiyesinde bu analizler tamamen boş...

    İleri sürdükleri gibi salt Tayyip Erdoğan’ın Türkiyesinde yaşasaydık Dersim halkının bu isteğinin hayata geçmesine o şehrin valisi karşı çıkamaz ve adeta general Abdullah Alpdoğan zihniyetinde davranamazdı. Ama gördüğünüz gibi davranıyor."

    Etiketler:
    Fatih Mehmet Maçoğlu, vizyon, Dersim, Kemal Kılıçdaroğlu, Recep Tayyip Erdoğan, Nagehan Alçı
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Nusret Gökçe'ye Cannes'dan ödül
    Karikatür
    İngiltere Başbakanı May, 7 Haziran'da görevi bırakıyor
    İnfografik
    2018'de dünya askeri harcamaları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet