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13:58 27 Mayıs 2019
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    Seçim - sandık

    MAK, 11 bin kişilik seçim anketi sonuçlarını açıkladı

    © AP Photo /
    Türkiye
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    Konu:
    İstanbul yeniden seçime gidiyor (150)
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    MAK Danışmanlık Araştırma Şirketi 23 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek olan İstanbul seçimleri öncesi 11 bin katılımıyla gerçekleştirdiği anket sonuçlarını açıkladı.

    MAK Danışmanlık 31 Mart seçimleri sonrası İstanbulseçim sonuçları algısı ve 23 Haziran seçimlerine yönelik anket çalışmasını sonuçlandırdı.

    15 ila 20 Mayıs 2019 tarihleri arasında İstanbul'da uygulanan ankette, 11 bin kişiyle yüzyüze görüşüldü. Araştırmada 120 saha elemanı, 4 süpervizör, 1 yönetmen çalıştı.

    Anketteki "Yarın seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" sorusuna kararsızların dağılımı sonrası verilen yanıtlar şu şekilde:  

    • AK Parti 40,7
    • CHP 28.5
    • HDP 11.3
    • MHP 8
    • İYİ Parti 8
    • SAADET 1.2

    Diğer anket soruları ve yanıtları ise şu şekilde: 

    23 Haziran'da İBB Başkanlığı seçiminde oyunuzu hangi adaya vereceksiniz?
    © Fotoğraf :
    23 Haziran'da İBB Başkanlığı seçiminde oyunuzu hangi adaya vereceksiniz?
    23 Haziran'da İBB Başkanlığı seçiminde oyunuzu hangi adaya vereceksiniz? (Kararsızların dağılımı sonrası)
    © Fotoğraf :
    23 Haziran'da İBB Başkanlığı seçiminde oyunuzu hangi adaya vereceksiniz? (Kararsızların dağılımı sonrası)
    Seçimin tekrarlanma kararı sonrası politik tercihiniz değişti mi?
    © Fotoğraf :
    Seçimin tekrarlanma kararı sonrası politik tercihiniz değişti mi?
    YSK'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini iptal etme kararını doğru buluyor musunuz?
    © Fotoğraf :
    YSK'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini iptal etme kararını doğru buluyor musunuz?
    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde hile yapıldığını düşünüyor musunuz?
    © Fotoğraf :
    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde hile yapıldığını düşünüyor musunuz?
    Binali Yıldırım'ın imajı konusunda ne düşünüyorsunuz?
    © Fotoğraf :
    Binali Yıldırım'ın imajı konusunda ne düşünüyorsunuz?
    Ekrem İmamoğlu'nun imajı konusunda ne düşünüyorsunuz?
    © Fotoğraf :
    Ekrem İmamoğlu'nun imajı konusunda ne düşünüyorsunuz?
    31 Mart seçimlerinde İBB Başkanı tercihlerinizde ne etkili oldu?
    © Fotoğraf :
    31 Mart seçimlerinde İBB Başkanı tercihlerinizde ne etkili oldu?
    Konu:
    İstanbul yeniden seçime gidiyor (150)
    Etiketler:
    Seçim anketi, MHP, CHP, AK Parti, Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran, 31 Mart seçimleri, İstanbul, seçim, Anket, MAK Danışmanlık
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