MAK, 11 bin kişilik seçim anketi sonuçlarını açıkladı

MAK Danışmanlık Araştırma Şirketi 23 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek olan İstanbul seçimleri öncesi 11 bin katılımıyla gerçekleştirdiği anket sonuçlarını açıkladı.

MAK Danışmanlık 31 Mart seçimleri sonrası İstanbulseçim sonuçları algısı ve 23 Haziran seçimlerine yönelik anket çalışmasını sonuçlandırdı.

15 ila 20 Mayıs 2019 tarihleri arasında İstanbul'da uygulanan ankette, 11 bin kişiyle yüzyüze görüşüldü. Araştırmada 120 saha elemanı, 4 süpervizör, 1 yönetmen çalıştı.

Anketteki "Yarın seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" sorusuna kararsızların dağılımı sonrası verilen yanıtlar şu şekilde:

AK Parti 40,7

CHP 28.5

HDP 11.3

MHP 8

İYİ Parti 8

SAADET 1.2

Diğer anket soruları ve yanıtları ise şu şekilde:

© Fotoğraf : 23 Haziran'da İBB Başkanlığı seçiminde oyunuzu hangi adaya vereceksiniz?

© Fotoğraf : 23 Haziran'da İBB Başkanlığı seçiminde oyunuzu hangi adaya vereceksiniz? (Kararsızların dağılımı sonrası)

© Fotoğraf : Seçimin tekrarlanma kararı sonrası politik tercihiniz değişti mi?

© Fotoğraf : YSK'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini iptal etme kararını doğru buluyor musunuz?

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