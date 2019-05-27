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14:35 27 Mayıs 2019
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    Okçular Vakfı'ndan Akşener'in iddialarına bir yanıt daha

    © DHA /
    Türkiye
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    Okçular Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Yıldız, İYİ Parti lideri Akşener’in kendilerine yönelik iddialarını 'asılsız ve mesnetsiz' olarak nitelendirdi. Vakfın Mütevelli Heyeti Üyesi Erdoğan da, "İnsanları zan altında bırakmak, iftirayla, mesnetsiz sözlerle konuşmak kirli siyasettir. Bu siyasetsizliktir" dedi.

    İBB binası
    © Fotoğraf : Twitter
    İBB'den Akşener'in Okçular Vakfı iddialarına yanıt
    Okçular Vakfı tarafından bu yıl 7. düzenlenen Fetih Kupası’nın tanıtım toplantısı Rumeli Hisarı’nda yapıldı. Okçular Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, gazetecilerin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Okçular Vakfı’na yönelik iddialarıyla ilgili soruları üzerine şu yanıtı verdi: "İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden vakfımıza aktarılan bir para söz konusu değildir. Sayın genel başkanı iddiasını ispat etmeye davet ediyoruz. İspat etmediği sürece de kendisini müfteri ilan edeceğimizi ilan ediyorum. Buradan Sayın genel başkana ve yayın organlarına şunu ifade etmek istiyorum. Bu iddiayı baştan yalanladığımızı ve bu iddianın gerçeğe aykırı bir beyan olduğunu, genel başkanlık yapan bir şahsa asla yakıştıramadığımızı belirtmek istiyorum. Çünkü bir genel başkanın elinde hukuki anlamda bir delilin olması gerekirken, mesnetsiz bir şekilde edalı bir dille vakfımıza dil uzatmasını da şiddetle kınıyoruz. Bundan sonra da yaptıklarımızla kendimizi anlatmaya devam edeceğiz."

    Bilal Erdoğan
    © AA / Emrah Yorulmaz
    Okçular Vakfı: İBB'den herhangi bir para aktarımı söz konusu değildir
    Vakfın Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan da iddialarla ilgili şunları söyledi: "Çok üzülüyoruz, kendimizi de zor tutuyoruz doğrusu. Yıllardır bu tür ithamlara maruz kalan birisi olarak ben de söz almak istiyorum. İnsanları zan altında bırakmak, iftirayla, mesnetsiz sözlerle konuşmak bu kirli siyasettir. Bu siyasetsizliktir. Bunlar, bir şey üretemedikleri için insanları iftiralarla kirleterek, başka insanların oylarına talip oluyorlar. Bu çok aşağılık bir noktadır. Yani, bu pozisyon gerçekten bir insana, yakışan bir tavır kesinlikle değildir. Tabii bunlar, bir yandan bizleri üzerken, bu kadar güzel işler ortaya koymaya çalışan insanları üzerken bakın Rumeli bir yandan da bakın Hisarı’ndayız. Fatih Sultan Mehmet İstanbul’u fetih etmeye çalışırken bu işin yapılamayacağını, İstanbul’un fethine kalkışılamayacağını savunanlar vardı. Fatih Sultan Mehmet, bir yandan düşman ile mücadele ederken bir yandan da içerideki hainlerle mücadele etmiştir. Mücadele buysa biz mücadele etmeye varız. Fatih’in torunları olarak bayrağı bıraktığı yerden alıp daha ilerilere Allah’ın izniyle götüreceğiz."

    Etiketler:
    Bilal Erdoğan, Haydar Ali Yıldız, Meral Akşener, İYİ Parti, İBB, Okçular Vakfı
    Topluluk kurallarıTartışma
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