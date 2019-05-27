YSK'dan AK Parti'nin Maltepe seçim merkezi başvurusuyla ilgili karar

© AFP 2019 / Adem Altan CHP'den YSK'ya mühür başvurusu

AK Parti Maltepe İlçe Başkanlığı, 20 Mayıs 2019'da Maltepe İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'na başvurarak, 23 Haziran'da seçiminde ilçe seçim merkezi olarak belirlenen Türkan Saylan Kültür Merkezi'nin değiştirilmesini talep etmişti. Dilekçede, Türkan Saylan Kültür Merkezi'nin hem güvenlik hem tarafsızlık açısından uygun olmadığını ifade edilerek, başka bir merkezin belirlenmesini istendi.

İLÇE OYÇOKLUĞUYLA KABUL ETTİ

Maltepe İstanbul 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı AK Parti'nin başvurusunu kabul etti. Maltepe İlçesi Seçim Koordinasyon merkezi ve seçim sonuçlarının alınacağı merkez olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait Müzahir Sille Spor Kompleksi'nin kullanılmasına karar verildi.

© AA / Volkan Furuncu Kılıçdaroğlu: YSK, gerekçeli kararıyla kendisini yok hükmünde saymıştır

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, Maltepe İstanbul 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanının muhalif kaldığı bu karara CHP itiraz etti. CHP'nin itirazını kabul eden İstanbul İl Seçim Kurulu, Maltepe İlçe Seçim Kurulu'nun kararını kaldırdı.

YSK REDDETTİ

Ancak bu karara da AK Parti itiraz etti. Bu gelişme üzerine konu YSK'nın gündemine geldi. YSK, AK Parti'nin itirazını "İl Seçim Kurulu'nun kararı kesin" diyerek, reddetti.

Bu karar sonrası 31 Mart seçiminde Maltepe oylarının toplandığı Türkan Saylan Kültür Merkezi, 23 Haziran seçiminde de kullanılacak.