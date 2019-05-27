YSK'dan AK Parti'nin Maltepe seçim merkezi başvurusuyla ilgili karar

İLÇE OYÇOKLUĞUYLA KABUL ETTİ
Maltepe İstanbul 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı AK Parti'nin başvurusunu kabul etti. Maltepe İlçesi Seçim Koordinasyon merkezi ve seçim sonuçlarının alınacağı merkez olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait Müzahir Sille Spor Kompleksi'nin kullanılmasına karar verildi.
Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, Maltepe İstanbul 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanının muhalif kaldığı bu karara CHP itiraz etti. CHP'nin itirazını kabul eden İstanbul İl Seçim Kurulu, Maltepe İlçe Seçim Kurulu'nun kararını kaldırdı.
YSK REDDETTİ
Ancak bu karara da AK Parti itiraz etti. Bu gelişme üzerine konu YSK'nın gündemine geldi. YSK, AK Parti'nin itirazını "İl Seçim Kurulu'nun kararı kesin" diyerek, reddetti.
Bu karar sonrası 31 Mart seçiminde Maltepe oylarının toplandığı Türkan Saylan Kültür Merkezi, 23 Haziran seçiminde de kullanılacak.
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