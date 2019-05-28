Kayıt
01:10 28 Mayıs 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Ahmet Davutoğlu

    Davutoğlu: Suriye’deki başarısızlıklarını bize mal etmeye çalışanlar zafiyet içerisindedirler

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 07

    Eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu, Diyarbakır’da kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir araya geldi. Davutoğlu, "Son zamanlarda dış politikadaki başarıları kendilerine mal edip Suriye’deki başarısızlıklarını bize mal etmeye çalışanlar her şeyden önce büyük bir zafiyet içerisindedirler" dedi.

    "Sayın Başbakanımız Ahmet Davutoğlu teşrif etmişler" anonsu ile salona giren Davutoğlu daha sonra gelenleri selamlayarak iftar yaptı.

    Medyascope'tan Ferit Aslan'ın haberine göre, Davutoğlu konuşmasından satır başları şöyle:

    - Çok değerli Diyarbekirliler, değerli dostlar Allah’ın rahmeti bereketi üzerinize olsun. Biri gurur biri hüzün olan bir günde birlikteyiz. Allah bize hep fetih nasip etsin. İster 28 Şubat, ister 15 Temmuz olsun Ankara, İstanbul, Diyarbakır hep birlikte mücadele ederiz. Diyarbakır ziyaretim nedeniyle çok farklı izahatlar yapıldı. Bizim Diyarbakır’a gelmemiz için farklı bir nedene gerek yoktur.

    - Diyarbakır bizim her zaman gönlümüzdedir. Diyarbakır biziz biz Diyarbekiriz. Ülkede terini terine karıştırmayandan devlet adamı olmaz. Yüreğini yüreğine karıştırmayandan devlet adamı olmaz. İki elim kanda olsa nasıl Mekke, Medine ve Kudüs’ten gelen bir davete kayıtsız kalamayacaksam Diyarbakır’dan da gelecek bir davete kayıtsız kalmam.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytinburnu sahilinde vatandaşlarla iftar yaptı. Erdoğan, iftarın ardından Cemal Ece isimli vatandaşın çay davetini kabul ederek birlikte çay içti, sohbet etti.
    © AA /
    Erdoğan: 23 Haziran'ı milli iradenin tecelli tarihi olarak görüyorum
    'ÖZGÜRLÜĞÜN OLMADIĞI YERDE OTORİTER REJİMLER İNSANOĞLUNUN İRADESİNİ KIRAR'

    - Dünya son zamanların en yoğun buhranı içindedir. Dünyada şu an nerede sokağa inerseniz inin sokağa indiğinizde büyük bir belirsizlik var. Bölgede uzun yıllardır kardeş kanı dökülüyor ve ciddi bir belirsizlik var. Ülkemizde kaygılı bir gelecek var. Bütün bu karamsarlık rüzgarından milletimizi Ortadoğu ve Balkanlar’da her zaman düzlüğe çıkmamız gerekir. Bir şeyin telafisi olmaz. Bilinçsizliğin telafisi olmaz. Ne olursa olsun bilincimizi ve vicdanımız kaybetmeyeceğiz. İnsanoğlu ne ister peki?

    - İnsanoğlu bir güven içinde yaşamak ister, nesilleri güven içinde yaşatmak ister. İnsanoğlu özgürlük ister. Özgürlüğün olmadığı yerde otoriter rejimler insanoğlunun iradesini kırar. Gerçek meşruiyet, özgürlükle güvenlikle birlikte olur. 27 Mayıs, 12 Eylül ve 28 Şubat darbesini yapanlar özgürlük getirdiklerini iddia ediyorlardı. Bazı yerlerde özgürlüğü getireceklerini iddia edenler güvenli bir ortamı zedelerler. Birileri özgürlük için geldiklerini söyledi, bazıları ise güvenliğinizi sağlayacağız diye geldi. Kamu düzeni neden çok gereklidir.

    - Kamu düzeni hepimizin ortak düzenidir. Eğer bir toplumda kamu düzeni varsa güvenlik de vardır. Türkiye bir taraftan 90’lı yıllardan kalan güvenlikçi anlayışla bir tarafta da hendek ve çukurlarla kamu düzenini yok sayan bir kaosa sürüklendi. Şimdi işte tam kamu düzenini sağlama zamanıdır. Hepimiz Türkiye’de kamu düzenini birlikte kurmaya kalkarsak hiç kimse bize hayatı zindan edemez.

    - 82 milyon olarak özgürlüğümüzden fedakârlık etmeden kamu düzenini sağlayacağız. Temel şiarımız basit, herkese her yerde özgürlük. Herkese aynı şekilde özgürlüğü vermezsek sıkıntı olur. Hem güvenlik hem de özgürlük sağlayacağız. Diyarbakır ve Şırnak güvenli değilse Ankara ve Bursa da güvenli değil. Son dönemlerde yaptığımız şehirleşme ile artık Türkler ile Kürtler her yerde birlikte yaşıyor.

    © AA / Cem Özdel
    Çavuşoğlu: Son 10 yılda dünyada gerçekleştirilen 10 mega projenin 6 tanesi Türkiye’de gerçekleştirildi
    'DİYARBAKIR'I HİÇBİR YER İLE KIYASLAMAM'

    - Birçoğumuzun hafızasında çok önemli anılar var. Bekayı sağlayan ana unsur o toplumları bir arada tutan ortak aidiyet bilincidir. Ortak aidiyet bilinci olmazsa hiçbir şey olmaz. Biz tesadüfen bir araya gelmedik. Birlikte bir toplum olduk. Vatandaşlık da kimsenin kimseye verdiği bir lütuf değildir. Kimsenin kimseden alamayacağı ortak bir hukuktur. Ortak bir aidiyet ve vatandaşlık bağı olmazsa geleceğe de birlikte güvenle bakamayız.

    - Biz aşkla Diyarbekir’i severken Toledo benzetmesine çok takılmışlar. Diyarbakır’ı hiçbir yer ile kıyaslamam. Doğunun Paris’i diyorlar Diyarbakır’a. Diyarbakır şehirken Paris köy bile değildi. Hiçbir yer, Diyarbakır ile kıyas edilemez. Toledo dünyada en iyi korunan biblo gibi bir kenttir. Diyarbakır Sur’un çarpık yapılaşmadan kurtarılarak tarihi dokunun korunması için kullandığım bir kavramdı Toledo.

    Twitter
    Ekrem İmamoğlu: YSK, Türkiye'nin demokrasi sürecine büyük bir darbe vurmuştur
    'SURİYE'DEKİ BAŞARISIZLIKLARINI BİZ MAL ETMEYE ÇALIŞANLAR ZAFİYET İÇERİSİNDEDİRLER'

    - Suriye’deki kardeşlerimiz de bizim ortak tarihimiz içindeki yerlerini her zaman alacaklar. İsteriz ki sınır ötesindeki kardeşlerimiz hangi köken hangi dil ve milletten olursa olsun kardeşlerimizdir. Son zamanlarda dış politikadaki başarıları kendilerine mal edip Suriye’deki başarısızlıklarını bize mal etmeye çalışanlar her şeyden önce büyük bir zafiyet içerisindedirler. Suriye ile vize anlaşmasını kaldıran serbest ticaret anlaşmasını yapan da biziz. Erbil, Süleymaniye ve Kerkük’teki kardeşlerimiz aç olarak yatağa girerlerse tok olarak yatağa girmek bize haram olsun.

    - Bize yakışan Erbil, Kerkük, Diyarbekir, Ankara ve İstanbul’daki kardeşlerimize aynı yaklaşmaktır. Bölgemizin üzerine çöken kara bulutları dağıtmak adına ne gerekiyorsa elimizden yaparız. Ortak vatandaşlık bağları ile birbirine bağlı olan hiç kimse ötekileştirilemez. Hiç kimse kimseye karamsarlıkla yaklaşmasın. Bu davete icabetime şu veya bu şekilde anlam yükleyenlere söylüyorum. Mekke, Medine Kudüs’ten gelen davete nasıl hayır demeyeceksem buradan gelen davete de asla hayır demem. İki elim kanda olsa da Diyarbekir’den gelen bir davete asla hayır demem.

    Etiketler:
    iftar, Suriye, Diyarbakır, AK Parti, Ahmet Davutoğlu
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Nusret Gökçe'ye Cannes'dan ödül
    Karikatür
    İngiltere Başbakanı May, 7 Haziran'da görevi bırakıyor
    İnfografik
    2018'de dünya askeri harcamaları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet