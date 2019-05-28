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09:51 28 Mayıs 2019
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    sigara

    Türkiye'de sigara tüketimi geçen yıl rekor kırdı

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    Türkiye'de sigara tüketiminde geçen yıl rekor kırıldığı anlaşıldı. Uzmanlar Cumhuriyet tarihinin en yüksek tütün tüketiminin 2018'de yaşandığını belirterek, "Geçen yıl toplam 118.5 milyar adet sigara tüketildi" dedi.

    11 yıl önce başlayan dumansız hava sahası uygulamasıyla birlikte azalan sigara tüketimi geçtiğimiz yıl patlama yaşadı. 

    Milliyet gazetesinden Mert İnan'ın haberinde görüşlerine yer verilen Çocuk Göğüs Hastalıkları uzmanı Sağlığa Evet Derneği Başkanı Prof. Dr. Elif Dağlı, Cumhuriyet tarihinin en yüksek tütün tüketiminin 2018'de yaşandığını ve sigarayla mücadelede gevşemeler olduğu uyarısında bulundu.

    Sigara dumanı
    © AA /
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    Dağlı, "Geçen yıl maalesef toplam 118.5 milyar adet sigara tüketildi. 2018'de kişi başına 1400 sigara düştü. Türkiye'de yaşanan siyasi ve ekonomik durumlar tütün kontrolünü ihmal etmemize neden oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu mücadelede yalnız bırakılmış durumda. Tütün endüstrisi çok güçlü ve Türkiye'ye yeni ürünlerle saldırmaya devam ediyorlar. Sanki bürokraside gizli bir el mücadeleye sekte vurmak için çalışmalar yürütüyor" dedi. 

    Sigara kartellerinin elektronik sigara ve isitılmış tütün ürünleri üzerinden piyasayı yeniden ele geçirmek için uğraş verdiklerini dile getiren Prof. Dr. Dağlı, "Endüstri, Türkiye'ye girmek için Kıbrıs'ı kullanıyor" dedi. 

    Prof.Dr.Dağlı, "Yasak olmasına karşın elektronik sigara ve ısıtılmış ürünler Kıbrıs'tan kaçak getirilip, internetten pazarlanıyor. Yasal olmayan ürün postayla alınıp, telefonla sipariş verilebiliyor ve kapıya kadar getiriliyor. Birileri kelime oyunları ile ısıtılmış tütün ürünlerinin önünü açmak istiyor.  Yanmadan tüttürülen ürün bellidir. Yönetmeliğe yanma suretiyle tüttürülen ürün ibaresi konulduğunda gelecekte bu ürünlere izin çıkacağı akıllara gelir" değerlendirmesinde bulundu. 

    Sağlık Bakanlığı'nın tek başına tütün kontrolünü üstlenmeye çalıştığını, Ekonomi, Maliye ve Tarım Bakanlığı'nın işbirliği yapmadığını söyleyen Prof. Dr. Dağlı, "2000 ile 2018 arasında, tütüne 720 milyon Türk Lirası destek verildi. Nargilelik tütün makinelerine, üretime yatırımlar yapılırken. Endüstri atakta. Biz, ekonomi ve siyasetle uğraşırken endüstri gençliğimizi elden götürüyor" ifadelerini kullandı.

    © DHA /
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    ELEKTRONİK DAHA AZ ZARARLI DEĞİL

    Sigarayı bırakmak için elektronik sigaraya başvuran kişilerin kandırıldığını ortaya koyan bir çalışmanın sonuçları da açıklandı. Elektronik sigara kullanan ve başarısız olan kişiler ile profesyonel sigara bırakma hizmeti alanların sonuçları, Seyhan Devlet Hastanesi'nden Göğüs Hastalıkları Uzmanı Ayşe Turan ile Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Uzman Dr.Pelin Duru Çetinkaya'nın araştırması ile ortaya konuldu.

    Araştırmada tütün endüstrisinin, taktik değiştirerek dumansız tütün ürünleri ile elektronik sigaraları piyasaya sürdüğü, bu ürünlerin sigaraya göre daha az zararlı ürünler olduğu ve sigara birakma ürünü gibi lanse edildiğine dikkat çekildi. Araştırma kapsamında e-sigara kullanan 109 kişiyle görüşme yapıldığı, e-sigara bağımlılarının yalnızca yüzde 5.5'inin (6 kişi) sigarayı bıraktığı ancak bu kişilerin 4 ay geçmeden yeniden sigaraya başladığı ortaya konuldu. E-sigaraların, sigara bıraktırmada etkili olmadığı, farmakolojik tedavi ile sigara bırakma başarısının yüzde 43.1 olduğu belirtilirken, polikliniklerinde hastalara motivasyonal destek, yakın takip ve gerektiğinde uygun farmakolojik destek verildiğine dikkat çekildi.

    Etiketler:
    rekor, Tüketim, Sigara, Türkiye
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