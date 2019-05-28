Yıldırım, Topbaş'ı ziyaret etti: Onun bıraktığı yerden hizmetler devam edecek

Kadir Topbaş şöyle konuştu:
"Sayın başkanımız nezaket gösterdi. Ziyarette bulundular. Kendilerine çok teşekkür ederim. O kadar çok titri var ki nasıl hitap edeyim diye zaman zaman tereddüt halinde olabiliyoruz. Ama biz yine de kendisine başkan demeyi yeğleriz, severiz. Kendisi de benim gibi Kasımpaşalı. Benim kardeşimin de mezun olduğu ortaokuldan mezun olmuş. Bir proje adamı.
Yapabileceklerini söyleyebilen ve konuşmaktan ziyade iş yapan yönüyle biz tanıyoruz. Yurttaşlarımız da esprileriyle ve başarılı, gayretli çalışmalarıyla da biliyorlar. Bir insana nasip olmayacak birçok görevlerde bulundu Türkiye'de. Çok önemli görevler üstlendi ve başarıyla tamamladı. İnşallah şimdi de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı netleşir. İnanıyorum ki çok iyi bildiği bu kente güzel hizmetler verir."
'ÇOK GÜZEL HİZMETLERİ VARDI'
Buna benzer birçok dev projeyi kendi başkanlığı döneminde tamamladık. Bu seçimlerde bize gösterdiği desteklerden dolayı kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Onun bıraktığı yerden hizmetler devam edecek. Beni 11 yaşında Binali olarak geldiğim bu şehir çok şey verdi. İnşallah gelecek 5 yıl içinde de dünya şehri İstanbul'a sayın başkanımızın tecrübelerinden de yararlanarak, güzel işler yapacağız" ifadelerini kullandı.
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