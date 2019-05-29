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03:55 29 Mayıs 2019
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    Fuat Oktay

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Gönüllere hileyle girilmez

    © AA /
    Türkiye
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    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Irak'taki PKK hedeflerine yönelik başlatılan Pençe Operasyonu hakkında, "Türkiye'yi hedef almaya cüret eden terör örgütleri ve destekçilerini, ülkemizin her köşesinden de sınırlarımızdan da temizlemeye devam edecek, istikrarımızdan asla ödün vermeyeceğiz" şeklinde konuştu.

    © AA / Evrim Aydın
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    Haliç Kongre Merkezinde düzenlenen Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) geleneksel iftar programında konuşan Oktay, kur, faiz ve enflasyon merkezli dalgalanmalara rağmen 2018 yılının rekorlarla tamamlandığını söyledi. 

     

    Geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığının, Yeni Ekonomi Programı (YEP) ve 3 yıllık ekonomi yol haritasını takiben İVME Finansman Paketi'ni de kamuoyu ile paylaştığını hatırlatan Oktay, İVME paketiyle hammadde ve ara malı imalatı, makine imalatı ve tarımdan oluşan 3 ana faaliyet alanında, yıl sonuna kadar 30 milyar liralık ciddi bir finansman desteği sağlanacağını belirtti. 

    Oktay, destek ve teşviklerle iş insanlarının yanında olarak, üretim, büyüme ve istihdam odaklı bir ekonomi programıyla ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmekte kararlı olduklarını vurguladı.

    Türkiye'nin ekonomik büyüme, toplumsal kalkınma ve milli teknoloji hamlesinin yanı sıra insani yardımlar ve kalkınma yardımlarında da lider ülke konumuna eriştiğini dile getiren Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Allah'a şükür bugüne kadar dünya üzerinde yaşanan hiçbir zulme sessiz kalmadık, mazlumlara, gariplere sırtımızı dönmedik. Ramazan ayı münasebetiyle, Müslümanların yaşadığı zulümler canımızı her zamankinden daha çok acıtmaktadır. İnsani krizlerin ve zulümlerin yanı sıra gelir eşitsizliği ve küresel yoksulluk sebebiyle dünyanın bir tarafında insansız araçlar konuşulurken, diğer tarafında insanlar yalın ayak yaşamakta. Dünyadaki en zengin 42 kişinin mal varlığı, dünya nüfusunun yüzde 50'sine tekabül eden 3,6 milyar insanın mal varlığına eşit ve en zengin 10 ülkenin geliri de en fakir 10 ülkenin gelirinin tam 77 katı kadar... Hayatlarını ve akıbetlerini bizlere emanet eden, ülkemize sığınan tüm muhacir kardeşlerimize de sahip çıkmalıyız. Yardımlarınızı infak adabına uygun olarak, incitmeden, gösterişsiz şekilde yapmanız asıl zenginliğin gönülde olduğunu herkese gösterecektir. Biz bu bilinçle hareket ettikçe ve yeni nesillerimizi de bu farkındalıkla yetiştirdiğimiz sürece, dayanışma kültürümüz baki kalacaktır".

    © AA / Mehmet Eser
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    Bugüne kadar yapılan çalışmaların önemine değinen Oktay, önümüzdeki dönemde, refahı artırarak Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştırmak için tüm güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

    Türkiye'nin terörle mücadelesine de değinen Oktay, "Türkiye'yi hedef almaya cüret eden terör örgütleri ve destekçilerini, ülkemizin her köşesinden de sınırlarımızdan da temizlemeye devam edecek, istikrarımızdan asla ödün vermeyeceğiz. Bu vesileyle, Pençe Operasyonu kapsamında Irak'ın kuzeyinde terör örgütlerine karşı kahramanca mücadele veren Mehmetçiklerimize başarılar diliyorum. Allah yardımcıları olsun, rabbim ordumuzu muzaffer kılsın. Bölgesel huzur ve barış için bu mübarek günlerde sınır ötesinde görev alan, yüreği vatan millet sevgisiyle çarpan evlatlarımızı dualarımızda hatırlayalım" değerlendirmesini yaptı.

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, ASKON'dan ekonomiye katma değer sağlamanın yanı sıra Türkiye'yi ilgilendiren sosyal meselelerde de inisiyatif alıp, ortaya milli bir sivil toplum hassasiyeti koymasını beklediklerini söyledi. 

    'İSTANBUL DAHA GÜZEL OLACAK'

    © Fotoğraf : Twitter
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    Daima millet iradesinin her şeyin üstünde olduğunu savunduklarını ifade eden Oktay, "Gönüllere hileyle girilmez, buna inandık ve 31 Mart seçimleri sonrasındaki süreçte, meselelerin hukuk çerçevesinde çözülmesinden yana olduk." dedi.

    Oktay, şunları kaydetti:

    "23 Haziran'a kadar, yine bu düsturla, milletimizle gönül gönüle olacak, İstanbul’un bütününü kapsayan bir dille, hakikatleri ve İstanbul'a dair projelerimizi anlatacağız. Her şeyden önemlisi, tüm ilçelerimizde seçimin en sağlıklı şekilde tamamlanmasını sağlayacak, İstanbullunun iradesini sandığa gönül rahatlığıyla yansıttığına inşallah şahitlik edeceğiz. 23 Haziran'da İstanbullu ne karar verirse, milletimizin iradesi başımızın üzerindedir. Bugüne kadar ne dediysek yaptık bundan sonra da sizlerin destekleriyle inşallah daha iyisini yapacağız ve İstanbul daha güzel olacak. Hedeflerimize, ömrünü ülkesine adamış liderimizle ve gönüllerde taht kurmuş devlet adamlarıyla yürüyoruz". 

    Etiketler:
    Pençe Hava Operasyon Planı, İstanbul, AK Parti, PKK, Irak, Fuat Oktay
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