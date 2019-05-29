Bakan Dönmez: İstanbul'daki usulsüzlükler mızrak çuvala sığmıyor cinsinden

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından kısıtlı seçmene oy kullandırıldığı gerekçesiyle 31 Mart seçimlerinin 2 Haziran’da yenilenme kararı alındığı Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde vatandaşlara hitap eden Dönmez, "31 Mart yerel seçimlerinde bazı il ve ilçelerde yapılan hukuksuzluklar ve usulsüzlükler nedeniyle yenilenmektedir. İstanbul’da yapılan usulsüzlükler artık mızrak çuvala sığmıyor cinsinden. Neresinden tutarsanız elinizde kalıyor. Yine Keskin’de de kısıtlı seçmene oy kullandırıldığı için biliyorsunuz. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) bu hukuksuzluğu tespit ettiğinde seçimin yenilenmesine karar verdi. İnşallah 2 Haziran'a çok az bir süre kaldı. 2 Haziran’da belediye bayramı ve Ramazan Bayramı’nı birlikte kutlayacağız" dedi.

'3-5 BELEDİYE KAZANMAK İÇİN HDP İLE İŞBİRLİĞİ YAPIYORLAR'

"Belediyeciliğin referansı AK Parti’dir" diyen Bakan Dönmez, konuşmasında şunları kaydetti:

“İnanıyorum ki oylarınızı gönül belediyeciliğinden, AK Parti belediyeciliğinden yana kullanarak Keskin daha da ileriye birlikte taşıyacağız. Belediyecilik gönül işidir. Belediyecilik AK Parti'nin işidir. Belediyecilik bizim işimizdir. Belediyecilik yaptığı işi gönülden yapan, herkesi kucaklayan, hiçbir ayrım yapmayan, AK Partili gönül ellerinin işidir. Belediyeciliğin referansı AK Parti'dir. Şimdi sıra Keskin'de. Keskin’de icraat, yatırım, iş, aş, istihdam dönemi inşallah başlayacaktır. Kıymetli kardeşlerim, 3-5 belediye fazla kazanmak için HDP ile iş birliği yapıp milliyetçiyim diye geçinenler, oy çalarak milletimizin iradesini gasp etmek isteyenlerin kim olduğunu sizler çok iyi biliyorsunuz.

© AA / Mehmet Eser Soylu: Ekrem Bey sinirli son zamanlarda, demin de bir çocuğu tokatladı

Keskin bu anlayışa geçit vermeyecektir inşallah. AK Parti ve Cumhurbaşkanımız, Türkiye’nin menfaatleri için her türlü zorluğa meydan okurken ekonomik saldırılara ve tehditlere 'Benim arkamda milletim var' diyerek karşı koyarken, muhalefet biz sırtımızı YPG’ye, Kandil'e dayadık diyenlerle kol kola geziyor. Biz hükümet olarak her zaman hizmet dedik, millet dedik. Bu anlayışla 81 ilimize 510 yerleşim yerimize doğalgazı ulaştırdık. 2000’li yılların başında sadece 5 büyükşehirde 50 ilçede doğalgaz vardı. Şimdi Türkiye’nin tamamına bu doğalgazı kavuşturduk. Kırıkkale’ye de doğalgazı getirdik mi? Getirdik. Kırıkkale’nin de içinde bulunduğu 81 ilimizde doğalgaz kullanılıyor. Bunlar hep AK Partili hükümetler zamanında oldu.”