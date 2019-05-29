Kayıt
03:56 29 Mayıs 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan

    Bakan Turhan: Türksat 6A'yı 2021 yılında uzaya fırlatacağız

    © AA / Elif Öztürk
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, "Uydularımızın yedekliliğini sağlamak ve mevcut kapasiteyi artırmak için Türksat 5A ve 5B uydu projelerini başlattık. Yüzde 100 yerli ve milli uydumuz Türksat 6A'yı da 2021 yılında uzaya fırlatacağız" dedi.

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Microsoft Türkiye tarafından Bilkent Cyberplaza’da düzenlenen iftar programına katıldı.

    Türksat, İMC TV'nin sözleşmesini feshetti
    © AA /
    Türksat: Airbus ile imzalanan anlaşma 500 milyon dolar büyüklükte
    Tarih boyunca insanoğlunun en kıymetli hazinesinin bilgi olduğunu belirten Bakan Turhan, bu hazinenin insanları bir gelişim çağıyla buluşturduğunu söyleyerek, "Her şeyin hiç olmadığı kadar farklılaştığı, zenginleştiği ve süratlendiği gelişim çağında yaşıyoruz” diye konuştu.

    Bilgi, teknik, teknoloji ve bilişim kavramlarının bu çağın kodları diyebileceğimiz 4 temel kavram olduğunu kaydeden Turhan, insanoğlunun hayatının bu 4 temel kavram etrafında şekillendiğini belirtti.

    Bilişimin hayatımızın tam merkezinde yer aldığını vurgulayan Turhan, gençlere hitap ederek, "Siz daha iyi biliyorsunuz. Çünkü, gördüğünüz, bildiğiniz tek dünya bu bilişim dünyası. Gelecek bu dünyaya yön verenlerin olacak. Bilişimin nimetlerinden hepimiz yararlanacağız. Ancak ona hükmetmemiz ve yön vermemiz gerekiyor" şeklinde konuştu. 

    '5G İÇİN DE ÇALIŞMALARIMIZ SON SÜRAT DEVAM EDİYOR'

    Huawei
    © REUTERS / Aly Song
    'Huawei bu yıl 5G televizyonu piyasaya sürecek'
    Türkiye’nin haberleşme alanındaki seviyesini üst sıralara taşıdıklarının altını çizen Turhan, "Ulusal geniş bant stratejimizle yüksek hız ve kalitede haberleşme altyapılarını ve sunduğumuz hizmetleri ülkemizin geneline yaydık. 2023 yılında en az 100 MG hızında geniş bantlı internet erişimi sağlamayı, fiber abone sayısını 10 milyona çıkarmayı hedefledik. Yerli ve milli haberleşme şebekesi için çalışmalar başlattık. Kendi ürettiğimiz baz istasyonları ile 4.5G üzerinden haberleşiyoruz. 5G için de çalışmalarımız son sürat devam ediyor" ifadelerini kullandı. 

    Turhan, Türkiye’nin uydu haberleşme ihtiyaçlarına da yeni çözümler ürettiklerini belirterek, "Bu amaçla uydularımızın yedekliliğini sağlamak ve mevcut kapasiteyi artırmak için Türksat 5A ve 5B uydu projelerini başlattık. Yüzde 100 yerli ve milli uydumuz Türksat 6A'yı da 2021 yılında uzaya fırlatacağız. Türkiye olarak kalkınma hedeflerimiz çerçevesinde bilgi toplumu olma yolunda son derece büyük mesafeler kat ettik. 2000’li yılların başında ülkemizin bilişim alanında saygıdeğer bir yeri maalesef yoktu. Bugün ülkemiz bilişim teknolojileri alanında yaptığımız çalışmalarla dünyanın en iyi altyapılarından birine sahip hale geldi" diye konuştu.

    Etiketler:
    5G, Türksat, Mehmet Cahit Turan
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Kazakistan'ın başkenti Nursultan'da düzenlenen Asya Vücut Geliştirme Şampiyonası'nın kadın katılımcıları podyumda.
    Kazakistan’daki Asya Vücut Geliştirme Şampiyonası’ndan kareler
    Karikatür
    İngiltere Başbakanı May, 7 Haziran'da görevi bırakıyor
    İnfografik
    2018'de dünya askeri harcamaları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet