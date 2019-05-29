Bakan Turhan: Türksat 6A'yı 2021 yılında uzaya fırlatacağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Microsoft Türkiye tarafından Bilkent Cyberplaza’da düzenlenen iftar programına katıldı.
Bilgi, teknik, teknoloji ve bilişim kavramlarının bu çağın kodları diyebileceğimiz 4 temel kavram olduğunu kaydeden Turhan, insanoğlunun hayatının bu 4 temel kavram etrafında şekillendiğini belirtti.
Bilişimin hayatımızın tam merkezinde yer aldığını vurgulayan Turhan, gençlere hitap ederek, "Siz daha iyi biliyorsunuz. Çünkü, gördüğünüz, bildiğiniz tek dünya bu bilişim dünyası. Gelecek bu dünyaya yön verenlerin olacak. Bilişimin nimetlerinden hepimiz yararlanacağız. Ancak ona hükmetmemiz ve yön vermemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.
'5G İÇİN DE ÇALIŞMALARIMIZ SON SÜRAT DEVAM EDİYOR'
Turhan, Türkiye’nin uydu haberleşme ihtiyaçlarına da yeni çözümler ürettiklerini belirterek, "Bu amaçla uydularımızın yedekliliğini sağlamak ve mevcut kapasiteyi artırmak için Türksat 5A ve 5B uydu projelerini başlattık. Yüzde 100 yerli ve milli uydumuz Türksat 6A'yı da 2021 yılında uzaya fırlatacağız. Türkiye olarak kalkınma hedeflerimiz çerçevesinde bilgi toplumu olma yolunda son derece büyük mesafeler kat ettik. 2000’li yılların başında ülkemizin bilişim alanında saygıdeğer bir yeri maalesef yoktu. Bugün ülkemiz bilişim teknolojileri alanında yaptığımız çalışmalarla dünyanın en iyi altyapılarından birine sahip hale geldi" diye konuştu.
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