Bakan Turhan: Türksat 6A'yı 2021 yılında uzaya fırlatacağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, "Uydularımızın yedekliliğini sağlamak ve mevcut kapasiteyi artırmak için Türksat 5A ve 5B uydu projelerini başlattık. Yüzde 100 yerli ve milli uydumuz Türksat 6A'yı da 2021 yılında uzaya fırlatacağız" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Microsoft Türkiye tarafından Bilkent Cyberplaza’da düzenlenen iftar programına katıldı.

Tarih boyunca insanoğlunun en kıymetli hazinesinin bilgi olduğunu belirten Bakan Turhan, bu hazinenin insanları bir gelişim çağıyla buluşturduğunu söyleyerek, "Her şeyin hiç olmadığı kadar farklılaştığı, zenginleştiği ve süratlendiği gelişim çağında yaşıyoruz” diye konuştu.

Bilgi, teknik, teknoloji ve bilişim kavramlarının bu çağın kodları diyebileceğimiz 4 temel kavram olduğunu kaydeden Turhan, insanoğlunun hayatının bu 4 temel kavram etrafında şekillendiğini belirtti.

Bilişimin hayatımızın tam merkezinde yer aldığını vurgulayan Turhan, gençlere hitap ederek, "Siz daha iyi biliyorsunuz. Çünkü, gördüğünüz, bildiğiniz tek dünya bu bilişim dünyası. Gelecek bu dünyaya yön verenlerin olacak. Bilişimin nimetlerinden hepimiz yararlanacağız. Ancak ona hükmetmemiz ve yön vermemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

'5G İÇİN DE ÇALIŞMALARIMIZ SON SÜRAT DEVAM EDİYOR'

© REUTERS / Aly Song 'Huawei bu yıl 5G televizyonu piyasaya sürecek'

Türkiye’nin haberleşme alanındaki seviyesini üst sıralara taşıdıklarının altını çizen Turhan, "Ulusal geniş bant stratejimizle yüksek hız ve kalitede haberleşme altyapılarını ve sunduğumuz hizmetleri ülkemizin geneline yaydık. 2023 yılında en az 100 MG hızında geniş bantlı internet erişimi sağlamayı, fiber abone sayısını 10 milyona çıkarmayı hedefledik. Yerli ve milli haberleşme şebekesi için çalışmalar başlattık. Kendi ürettiğimiz baz istasyonları ile 4.5G üzerinden haberleşiyoruz. 5G için de çalışmalarımız son sürat devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Turhan, Türkiye’nin uydu haberleşme ihtiyaçlarına da yeni çözümler ürettiklerini belirterek, "Bu amaçla uydularımızın yedekliliğini sağlamak ve mevcut kapasiteyi artırmak için Türksat 5A ve 5B uydu projelerini başlattık. Yüzde 100 yerli ve milli uydumuz Türksat 6A'yı da 2021 yılında uzaya fırlatacağız. Türkiye olarak kalkınma hedeflerimiz çerçevesinde bilgi toplumu olma yolunda son derece büyük mesafeler kat ettik. 2000’li yılların başında ülkemizin bilişim alanında saygıdeğer bir yeri maalesef yoktu. Bugün ülkemiz bilişim teknolojileri alanında yaptığımız çalışmalarla dünyanın en iyi altyapılarından birine sahip hale geldi" diye konuştu.