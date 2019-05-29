Oğan: Türkiye'deki asker sayısı 382 bin 850, eli silah tutan 19-53 yaş arası Suriyeli sayısı 1 milyon

Eski MHP Iğdır Milletvekili Sinan Oğan, Türkiye'de bulunan asker sayısının 382 bin 850 olduğunu belirterek "Türkiye'nin 81 vilayetine dağılmış halde eli silah tutan 19-54 yaş arası resmi Suriyeli sayısı tam 1.000.000 kişidir" dedi.

Eski MHP Iğdır Milletvekili Sinan Oğan, kişisel Twitter hesabında eli silah tutan Suriyeli sayısının, mevcut Türk askeri sayısından fazla olduğunu belirtti ve bunu bir 'beka sorunu' olarak tanımladı.

"Türkiye'deki asker sayısı 382 bin 850 kişidir. Türkiye'nin 81 vilayetine dağılmış halde eli silah tutan 19-54 yaş arası resmi Suriyeli sayısı tam 1 milyon kişidir" diyen Oğan, devamında şu ifadeyi kullandı:

"Bu kabul edilemez bir milli güvenlik sorundur. Beka sorununu belediye seçimlerinde arayanlar, asıl beka sorunu budur."

Türkiye'deki asker sayısı 382,850 kişidir. Türkiye'nin 81 vilayetine dağılmış halde eli silah tutan 19-54 yaş arası resmi Suriyeli sayısı tam 1.000.000 kişidir. Bu kabul edilemez bir Milli Güvenlik sorundur. BEKA sorununu Belediye seçimlerinde arayanlar, asıl BEKA sorunu budur! pic.twitter.com/QblMuALgBa — Sinan Oğan (@DrSinanOgan) May 28, 2019

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