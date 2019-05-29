Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la telefonda görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, iki liderin telefon görüşmesi hakkında Twitter'dan açıklama yaptı.
Altun açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
- Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Sayın Donald Trump arasında bugün bir telefon görüşmesi gerçekleşmiştir. Görüşmede ikili ve bölgesel meseleler ele alınmıştır.
- Sayın Cumhurbaşkanımız, ulusal güvenliğimizin gereği olarak Rusya Federasyonu’ndan tedarik edilmesi planlanan S-400 savunma sistemi konusunda ortak bir çalışma grubu kurulması teklifini yinelemişlerdir.
- Görüşmede ayrıca çelik sektörüne yönelik ilave tarifenin kaldırılmasından duyulan memnuniyet paylaşılmış; bu kararın, 75 milyar dolarlık ikili ticaret hedefine ulaşılmasına katkı sağlayacağı vurgulanmıştır.
- İki lider, Japonya’da düzenlenecek G20 zirvesi marjında görüşme konusunda mutabık kalmışlardır.
Sayın Cumhurbaşkanımız, ulusal güvenliğimizin gereği olarak Rusya Federasyonu’ndan tedarik edilmesi planlanan S-400 savunma sistemi konusunda ortak bir çalışma grubu kurulması teklifini yinelemişlerdir.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) May 29, 2019
Sayın Cumhurbaşkanımız, ulusal güvenliğimizin gereği olarak Rusya Federasyonu’ndan tedarik edilmesi planlanan S-400 savunma sistemi konusunda ortak bir çalışma grubu kurulması teklifini yinelemişlerdir.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) May 29, 2019
G20 Liderler Zirvesi 28 - 29 Haziran 2019 tarihleri arasında Japonya’nın Osaka kentinde gerçekleştirilecek.
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