Gazeteci Kadri Gürsel tahliye edildi

© DHA / Savcılığa teslim olan Kadri Gürsel cezaevine gönderildi

Eski Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarları hakkında açılan dava kapsamında, 2 yıl 6 ay hapis cezası onanan ve denetimli serbestlik hükümleri için bugün Metris Cezaevine gönderilen Gürsel tahliye edildi.

İnfaz savcılığında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Gürsel, “Normalde hiç cezaevine girmemem gerekiyor. Ama yasadaki bu durum nedeniyle şimdi tekrar cezaevine gireceğim. Bana 20 Mayıs’ta tebligat geldi. 10 gün içinde savcılığa gelmem istenildi. Ben de süre dolmadan geldim” demişti.

26 Eylül’de tahliye edilen Kadri Gürsel’in tutukluluğu için Anayasa Mahkemesi 2 Mayıs’ta ‘hak ihlali’ kararı vermişti. Buna rağmen Gürsel’in 20 Mayıs’ta 10 gün içinde infaz için savcılığa gitmesi yönünde tebligat aldığı ortaya çıkmıştı.