FETÖ üyeliği suçlamasıyla tutuklu bulunan ABD vatandaşı Serkan Gölge serbest bırakıldı

Türkiye’de 'FETÖ üyeliği' suçlamasıyla tutuklu bulunan ABD vatandaşlığı da bulunan NASA çalışanı Serkan Gölge’nin serbest bırakıldığı duyuruldu. Reuters haber ajansı, Gölge'nin eşine dayandırdığı haberinde, NASA çalışanının tahliye edildiğini ifade etti.

Reuters, FETÖ üyeliği suçlamasıyla tutuklu olan Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) çalışanı ve aynı zamanda ABD vatandaşı olan Serkan Gölge’nin serbest bırakıldığı bildirdi.

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Reuters haber ajansının son dakika olarak duyurduğu habere göre Gölge’nin eşi NASA’da çalışan eşinin serbest bırakıldığını açıkladı.

İKİ ÜLKE İLİŞKİLERİNİ OLUMSUZ ETKİLEMİŞTİ

ABD ile Türkiye’nin arasında gerginliklere neden olan NASA çalışanı Serkan Gölge’nin aynı zaman ABD vatandaşlığı da bulunuyor. Geçtiğimiz yıl Rahip Brunson ve tutuklu yargılanan ABD Konsolosluğu görevlisi Metin Topuz ile birlikte Türkiye’den istenen Serkan Gölge’nin serbest kalması ile ABD’nin Türkiye’den istediği üç kişiden ikisi teslim edilmiş olacak.

SERKAN GÖLGE KİMDİR?

Serkan Gölge, eşi ve iki çocuğuyla aile ziyareti için gittiği Hatay'da 15 Temmuz darbe girişiminden bir hafta sonra ihbar üzerine tutuklanmıştı.

Gölge tutuklanmadan önce Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA'nın Houston'daki Johnson Uzay Merkezi'nde çalışıyordu. Gölge, uzay radyasyonunun astronotlar üzerindeki etkisini araştırıyordu.