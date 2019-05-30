Oray Eğin, 'İmamoğlu esnafı tokatladı' diye servis edilen görüntüyü Erdoğan-Barlas fotoğrafına benzetti

Oray Eğin, Habertürk'te "Birkaç yalan ve bazı gerçekler" başlığıyla yayımlanan yazısında "İddia 1: Ekrem İmamoğlu kendisini eleştiren bir seçmeni tokatladı" hatırlatmasında bulundu.

© AA / Ekrem İmamoğlu İletişim Ofisi İmamoğlu'nun esnaf ziyareti 'Vatandaşı tokatlıyor' diye servis edildi

Eğin'in yazısının bir bölümü şöyle:

"DELİL: Seçim ziyareti sırasında çekilmiş bir videoda muhalefet adayı tartıştığı seçmeni tokatlarken görünüyor.

KARAR: Videonun tamamı izlendiğinde İmamoğlu’nun tokat atmadığını,“makas alan amca” misali karşısındaki gencin yanağını okşadığı anlaşılıyor. Buna benzer bir yanak okşama an’ı yakın tarihte yine kameralara yakalanmıştı: Bir toplantıdan sonra Mehmet Barlas o zaman Başbakan olan Tayyip Erdoğan’ın yanağını okşuyordu. Siyasetçilerin seçmene yakın görünmek adına fiziki teması ayrıca tartışılabilir; ben bunu sempatik bulmayanlardan, kendime dokundurtmak istemeyenlerdenim. Ama babacan, amca tavrıyla yanak okşamakla tokat atmak arasında da gözle görünür bir fark var."