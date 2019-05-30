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15:15 30 Mayıs 2019
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    Erdoğan: Tutuklamayı istisnai tedbir, tutuksuz yargılamayı asıl yöntem olarak görüyoruz

    © AA / Metin Aktas
    Türkiye
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargı Reformu Stratejisi Belgesi'ni açıkladı. Tutuklama talebinin ölçülü olması adına önemli adımlar attıklarını söyleyen Erdoğan, "Tutuklamayı istisnai tedbir, tutuksuz yargılamayı asıl yöntem olarak görüyoruz" diye konuştu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Yargı Reformu Stratejisi Programı'nda konuşuyor. 

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    Yargı Reformu Stratejisi'nde 2 temel perspektif, 9 amaç, 63 hedef ve 256 faaliyet bulunduğunu söyleyen Erdoğan, "Biz bu reformalara AB istediği için değil milletimizin ihtiyacı olduğu için sahip çıkıyoruz" dedi.

    Erdoğan, "Her şeye rağmen 2005 yılından bu yana süren AB müzakere sürecinin bir an önce tamamlanmasının en az bizim kadar Avrupa için de önem taşıdığına inanıyoruz" ifadesini kullandı.

    Hukuk fakültelerinin eğitim süresinin 5 yıla çıkartılacağını açıklayan Erdoğan, kontenjanların ise azaltılacağını söyledi. Tutuklama tedbirinin ölçülü kullanılmasına yönelik yeni adımlar attıklarını belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

    "Önümüzdeki dönemde adil yargılanma hakkının daha etkin şekilde korunmasını hedefliyoruz. Adliyelerde vatandaşların işlerinin kolaylaştırılmasına yönelik birtakım hedefler ve faaliyetler belirledik. Mevzuatın sadeleştirilmesi, adli yardım sisteminin ve savunma hakkının güçlendirilmesi hususlarında da atacağımız adımlar bulunuyor. Bir internet sitesinin tamamına değil, engellenmesine karar verilen kısmına erişimin sınırlanmasına imkan verecek bir düzenleme yapılacak. İfade özgürlüğüne ilişkin kararların istinaf aşamasından sonra bir de Yargıtay tarafından incelenmesini sağlayacağız."

    ​Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

    • Recep Tayyip Erdoğan
      © AA / Halil Sağırkaya
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      Yargı Reformu Stratejisi'ni sonraki reform hazırlıklarını başlangıcı olarak görebiliriz. Bu reformlara AB dayattığı için değil, milletimizin ihtiyacı olduğu için sahip çıkıyor ve hayata geçiriyoruz. Bu reform belgesiyle, her ne kadar bize verilen sözler tutulmuyorsa da, AB tam üyelik sürecine bağlılığımızı da ifade etmiş oluyoruz.
    • Yargı reformu belgesi hem vatandaşlarımızın sisteme güvenini artıracak hem de daha öngörülebilir yatırım ortamına yardımcı olacaktır. Devleti adalet üzerine inşa eden bir medeniyetin temsilcileriyiz. Adaletin güçlü, güçlülerin de adaletli olduğu toplumlar hızla büyür, kalkınır, gelişir. Adaletin küçüldüğü yerde zulüm büyüyor demektir. Adalet anlayışına göre hareket etmeye bıraktığımız gün, kaybettiğimiz gün olacaktır.
    • ​'Yitik, kaybedildiği yerde aranır' derler biz de kaybettiğimiz değerleri kendi içimizde bulacağız.
    • Yargı Reformu Strateji belgemizin iki temeli var: Hak ve özgürlükler. İfade özgürlüğünü demokrasinin en önemli şartı olarak görüyoruz. İşkence ya da kötü muamele iddiaları artık geride kalmıştır.

    'TUTUKSUZ YARGILAMAYI ASIL YÖNTEM OLARAK GÖRÜYORUZ'

    • Abdulhamit Gül
      © AA / Muhammed Yaylalı
      Gül: Erdoğan, 30 Mayıs'ta Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni tüm dünya ve Türkiye kamuoyuna açıklayacak
      Bu belge ile ifade özgürlüğünün güçlendirilmesi ve daha ileriye taşınması konusunda yeni yaklaşımlar ortaya koyuyoruz. Tutuklama tedbirinin ölçülü kullanılmasına yönelik yeni adımlar atıyoruz. Önümüzdeki dönemde adil yargılanma hakkının daha etkin şekilde korunmasını hedefliyoruz. Tutuksuz yargılamayı asıl yöntem olarak görüyoruz.
    • Adliyelerde vatandaşların işlerinin kolaylaştırılmasına yönelik birtakım hedefler ve faaliyetler belirledik. Mevzuatın sadeleştirilmesi, adli yardım sisteminin ve savunma hakkının güçlendirilmesi hususlarında da atacağımız adımlar bulunuyor.
    • Mevzuatımızda tutukluluğun azami süresi belirlenmiş olmakla birlikte bu süre tüm safahatı kapsamaktadır. Bu kapsamda tutukluluk sürelerinin soruşturma ve kovuşturma aşamaları için ayrı ayrı düzenlenmesini planlıyoruz.

    'İNTERNET ERİŞİM ENGELLEME USULLERİNİ GÖZDEN GEÇİRİYORUZ'

    • İnternet erişim engelleme usullerini gözden geçiriyoruz. Bir internet sitesinin tamamına değil, engellenmesine karar verilen kısmına erişimin sınırlanmasına imkan verecek bir düzenleme yapılacak.
    • İfade özgürlüğüne ilişkin kararların istinaf aşamasından sonra bir de Yargıtay tarafından incelenmesini sağlayacağız.

    'HUKUK FAKÜLTELERİNDE EĞİTİM SÜRESİ 5 YILA ÇIKARILACAK'

    • Recep Tayyip Erdoğan
      © REUTERS /
      Erdoğan: Tüm yargı mensupları, tarafını daima 'hukukun üstünlüğünden' yana seçmek zorunda
      Hakimliğe ve savcılığa girişteki mülakat ekibini genişletiyoruz. Hukuk fakültelerinin eğitim süresi ve kontenjanları ile başarı sıralaması ölçütünü yeniden belirliyoruz. Hakim ve savcılık için özel meslek sınavlarına girilmesi gerekecek.
    • Hukuk mesleklerine giriş sınavı önümüzdeki dönemin en önemli yeniliklerden biri olacak. Hukuk fakültelerinde eğitim süresi 5 yıla çıkarılacak. Hakim ve savcılar hakkındaki disiplin prosedürlerini yeniden yapılandırıyor, kurulun disiplin kararlarına karşı yargı yolunu genişletiyoruz.
    • Reform düzenlemesi ile mesleğin başında hakimleri ceza ve hukuk hakimi olarak ayıracak ve alanlarında uzmanlaşmalarını sağlayacağız.

    'YARGIDA PERFORMANS, ÖLÇÜM VE TAKİP MERKEZİ KURULACAK'

    • Hakimler ve Savcılar Kurulu bünyesinde yargıda performans, ölçüm ve takip merkezi kuruyoruz. Uzun süren soruşturma ve davalar bu merkezde oluşturulacak sistem vasıtasıyla takip edilecek.
    • İstinaf mahkemelerini güçlendiriyoruz. Ceza mahkemeleri 24 saat esasıyla hizmet verecek.

    'AVUKATLARA YEŞİL PASAPORT VERMEYİ PLANLIYORUZ'

    • © AA /
      Hakim ile avukat arasında etek boyu tartışması: Soruşturma açıldı
      Avukatlık hizmetlerinin vergilendirilmesi konusunda iyileştirmeci düzenlemeler yapıyoruz. Kamudaki avukatların özlük haklarıyla ilgili sorunları çözüyoruz. Avukatların bilgi ve belge temin etmelerine ilişkin yasal yetkilerini genişletiyoruz.

    • Avukatlara belli kriterler dahilinde yeşil pasaport hakkı vererek, uluslararası faaliyetlerini kolaylaştırmayı planlıyoruz.
    • Çevre, imar ve enerji gibi alanlarda davaların daha hızlı ve etkin yürütülmesini sağlamak için özel mahkemeler kuruyoruz.

    'ŞİDDET İÇERMEYEN SUÇLARDAN HÜKÜMLÜ ÇOCUKLAR CEZALARINI EVDE ÇEKECEK'

    • Mahkum çocukları ilk kez lunaparkta eğlendi
      DHA
      Anneleri cezaevinde olan çocuklar, lunaparkta ilk kez eğlendi
      Yargı sürecinde tanığa özgü uygulamaların geliştirilmesine ihtiyaç var. Tanıklık ücretinin yeniden belirlenmesi gerekiyor. Tanıklara yaklaşımla ilgili standartların yükseltilmesi için gerekli adımlar atılacaktır. Tanıkların psikolojik olarak yıpranmasını önleyecek düzenlemeler yapılacak. Tanıklığı zorlaştıran uygulamalar ortadan kaldırılacak.

    • Şiddet içermeyen bazı suçlardan hükümlü olan yaşlı, hamile ve çocukların cezalarının elektronik izleme merkezi aracılığıyla evde infazına imkan tanınacak.
    Etiketler:
    Tutukluluk süresi, ifade özgürlüğü, hukuk fakültesi, Adalet, Avrupa Birliği, Reform, Yargı, Hukuk, Recep Tayyip Erdoğan
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