Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargı Reformu Stratejisi Belgesi'ni açıkladı. Tutuklama talebinin ölçülü olması adına önemli adımlar attıklarını söyleyen Erdoğan, "Tutuklamayı istisnai tedbir, tutuksuz yargılamayı asıl yöntem olarak görüyoruz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Yargı Reformu Stratejisi Programı'nda konuşuyor.

Yargı Reformu Stratejisi'nde 2 temel perspektif, 9 amaç, 63 hedef ve 256 faaliyet bulunduğunu söyleyen Erdoğan, "Biz bu reformalara AB istediği için değil milletimizin ihtiyacı olduğu için sahip çıkıyoruz" dedi.

Erdoğan, "Her şeye rağmen 2005 yılından bu yana süren AB müzakere sürecinin bir an önce tamamlanmasının en az bizim kadar Avrupa için de önem taşıdığına inanıyoruz" ifadesini kullandı.

Hukuk fakültelerinin eğitim süresinin 5 yıla çıkartılacağını açıklayan Erdoğan, kontenjanların ise azaltılacağını söyledi. Tutuklama tedbirinin ölçülü kullanılmasına yönelik yeni adımlar attıklarını belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"Önümüzdeki dönemde adil yargılanma hakkının daha etkin şekilde korunmasını hedefliyoruz. Adliyelerde vatandaşların işlerinin kolaylaştırılmasına yönelik birtakım hedefler ve faaliyetler belirledik. Mevzuatın sadeleştirilmesi, adli yardım sisteminin ve savunma hakkının güçlendirilmesi hususlarında da atacağımız adımlar bulunuyor. Bir internet sitesinin tamamına değil, engellenmesine karar verilen kısmına erişimin sınırlanmasına imkan verecek bir düzenleme yapılacak. İfade özgürlüğüne ilişkin kararların istinaf aşamasından sonra bir de Yargıtay tarafından incelenmesini sağlayacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargı Reformu Stratejisi Belgesini açıklıyor. Belgeye göre, ceza infaz sisteminde yeni düzenlemeler yapılacak. Çocuk teslimi icra sisteminden çıkarılacak. Uyuşmazlıklarda ‘dostane’ çözümler yaygınlaştırılacak. pic.twitter.com/Jy7YGND2iZ — yurdagül şimşek (@yurdagulsimsek) May 30, 2019

​Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

© AA / Halil Sağırkaya Erdoğan: Üzerinde en çok durulacak hususlardan birisi yargı bağımsızlığı

Yargı reformu belgesi hem vatandaşlarımızın sisteme güvenini artıracak hem de daha öngörülebilir yatırım ortamına yardımcı olacaktır. Devleti adalet üzerine inşa eden bir medeniyetin temsilcileriyiz. Adaletin güçlü, güçlülerin de adaletli olduğu toplumlar hızla büyür, kalkınır, gelişir. Adaletin küçüldüğü yerde zulüm büyüyor demektir. Adalet anlayışına göre hareket etmeye bıraktığımız gün, kaybettiğimiz gün olacaktır.

​'Yitik, kaybedildiği yerde aranır' derler biz de kaybettiğimiz değerleri kendi içimizde bulacağız.

Yargı Reformu Strateji belgemizin iki temeli var: Hak ve özgürlükler. İfade özgürlüğünü demokrasinin en önemli şartı olarak görüyoruz. İşkence ya da kötü muamele iddiaları artık geride kalmıştır.

'TUTUKSUZ YARGILAMAYI ASIL YÖNTEM OLARAK GÖRÜYORUZ'

© AA / Muhammed Yaylalı Gül: Erdoğan, 30 Mayıs'ta Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni tüm dünya ve Türkiye kamuoyuna açıklayacak

Adliyelerde vatandaşların işlerinin kolaylaştırılmasına yönelik birtakım hedefler ve faaliyetler belirledik. Mevzuatın sadeleştirilmesi, adli yardım sisteminin ve savunma hakkının güçlendirilmesi hususlarında da atacağımız adımlar bulunuyor.

Mevzuatımızda tutukluluğun azami süresi belirlenmiş olmakla birlikte bu süre tüm safahatı kapsamaktadır. Bu kapsamda tutukluluk sürelerinin soruşturma ve kovuşturma aşamaları için ayrı ayrı düzenlenmesini planlıyoruz.

'İNTERNET ERİŞİM ENGELLEME USULLERİNİ GÖZDEN GEÇİRİYORUZ'

İnternet erişim engelleme usullerini gözden geçiriyoruz. Bir internet sitesinin tamamına değil, engellenmesine karar verilen kısmına erişimin sınırlanmasına imkan verecek bir düzenleme yapılacak.

İfade özgürlüğüne ilişkin kararların istinaf aşamasından sonra bir de Yargıtay tarafından incelenmesini sağlayacağız.

'HUKUK FAKÜLTELERİNDE EĞİTİM SÜRESİ 5 YILA ÇIKARILACAK'

© REUTERS / Erdoğan: Tüm yargı mensupları, tarafını daima 'hukukun üstünlüğünden' yana seçmek zorunda

Hukuk mesleklerine giriş sınavı önümüzdeki dönemin en önemli yeniliklerden biri olacak. Hukuk fakültelerinde eğitim süresi 5 yıla çıkarılacak. Hakim ve savcılar hakkındaki disiplin prosedürlerini yeniden yapılandırıyor, kurulun disiplin kararlarına karşı yargı yolunu genişletiyoruz.

Reform düzenlemesi ile mesleğin başında hakimleri ceza ve hukuk hakimi olarak ayıracak ve alanlarında uzmanlaşmalarını sağlayacağız.

'YARGIDA PERFORMANS, ÖLÇÜM VE TAKİP MERKEZİ KURULACAK'

Hakimler ve Savcılar Kurulu bünyesinde yargıda performans, ölçüm ve takip merkezi kuruyoruz. Uzun süren soruşturma ve davalar bu merkezde oluşturulacak sistem vasıtasıyla takip edilecek.

İstinaf mahkemelerini güçlendiriyoruz. Ceza mahkemeleri 24 saat esasıyla hizmet verecek.

'AVUKATLARA YEŞİL PASAPORT VERMEYİ PLANLIYORUZ'

© AA / Hakim ile avukat arasında etek boyu tartışması: Soruşturma açıldı

Avukatlara belli kriterler dahilinde yeşil pasaport hakkı vererek, uluslararası faaliyetlerini kolaylaştırmayı planlıyoruz.

Çevre, imar ve enerji gibi alanlarda davaların daha hızlı ve etkin yürütülmesini sağlamak için özel mahkemeler kuruyoruz.

'ŞİDDET İÇERMEYEN SUÇLARDAN HÜKÜMLÜ ÇOCUKLAR CEZALARINI EVDE ÇEKECEK'

