Erdoğan: Cezasızlık algısının yaygınlaşmasına asla müsaade etmemeliyiz

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:
- Türk yargısı bir vesayet odağının değil, Türk milletinin yargısı olmalı, sadece Türk milleti adına karar vermelidir.
- Adalet sisteminin işleyişini güçlendirmek, yargıya ve kararlarına güveni en üst düzeye çıkarmak önümüzdeki dönemde de önceliğimiz olacaktır.
- Şimdiye kadar hiçbir başarımız bize altın tepside sunulmadı.
- Türkiye'ye şaşı bakanlar, yeni dönemin dinamiklerini anlamakta zorlanıyorlar.
- Türkiye'nin yolu hiç olmadığı kadar açıktır. Aşılmaz denen nice engeli aşmış bugünlere gelmiş bir milletiz.
- (Yargı Reformu Strateji Belgesi) Ana gayemiz, yargının bütün tarafları için güven veren ve erişilebilir adalet sistemini tesis etmektir.
- Cezasızlık algısının yaygınlaşmasına asla müsaade etmemeliyiz.
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