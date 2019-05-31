Zeyrek: Wikipedia yeniden açılabilir

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 'Yargı Reformu Stratejisi'ni değerlendirdi. Zeyrek, "Bu sayede, Atatürk'e hakaret de dahil bazı olumsuz içerikleri nedeniyle uzun süredir tamamı kapalı olan dünyanın en önemli dijital ansiklopedisi Wikipedia da özgürlüğüne kavuşabilir" dedi.

Deniz Zeyrek, "Yargı reformu ve test gibi bir dava" başlığıyla yayımlanan yazısında "Uzun zamandır beklenen ‘Yargı Reformu Stratejisi Programında Yargı Reformu Strateji Belgesi’ dün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Cumhurbaşkanlığı Hukuk Kurulu, Adalet Bakanlığı ve Hakimler Savcılar Kurulu'nun uzun zamandır üzerinde çalıştığı belge, ‘ülkenin sorunları’ listesinde üst sıralarda yer alan ‘adalet’ başlığını listeden çıkarmayı hedefliyor" ifadesini kullandı.

Zeyrek şöyle devam etti:

"Belge, iki önemli perspektif altında dokuz ana başlıktan oluşuyor:

1) Hak ve özgürlükler: İfade özgürlüğü kavramı, demokrasinin en önemli şartı olarak görülen stratejinin özünde demokrasinin güçlendirilmesi, hak ve özgürlüklerin daha da geliştirilmesi hedefi yer alıyor. Bu kapsamda ifade özgürlüğü davalarında kanun yolu güvencesinin artırılması ve ifade özgürlüğüne ilişkin bütün kararların istinaf aşamasından sonra bir de Yargıtay tarafından incelenmesi amaçlanıyor.

2) Adalet sisteminin işleyişi: Adil yargılanma hakkının daha etkin şekilde korunmasını hedefleniyor.

Başka bir hedef ise tutuklama tedbirinin ölçülü kullanılması. Bu çerçevede ‘Ceza Adaleti Sistemi’nin etkinliğinin artırılması için savcıların takdir hakkı genişletilecek, ‘basit şüphe’ yerine ‘yeterli şüphe’ aranacak, mahkumiyet ihtimali yüksek olan soruşturmalar davaya dönüştürülecek, iddianamenin iadesi kavramı güçlendirilecek. Ayrıca, yargı bağımsızlığının en önemli unsurlarından olan Hakim ve Savcıların özgüvenini artıracak, karar verirken kendilerini olumsuz etkileyecek çekinceleri ortadan kaldıracak tedbirler alınacak. Bu adımlar atılırken savunmanın güçlendirilmesi de unutulmayacak.

UYGULAMA ÖNEMLİ

Belgenin dayandığı perspektiflere ve altındaki yaklaşıma karşı çıkabilir misiniz? Sanırım siz de benim gibi ‘hayır’ diyorsunuz. Peki aranızda cümlenin sonuna bir ‘ama’ ekleyerek ‘daha önce de onlarca reform yapıldı ama uygulamada hiçbirini göremedik’ diyen var mı? Belki de aranızda daha da ileri gidip, belgeyi 23 Haziran'daki İstanbul seçimleri için bir ‘taktik’ olarak görenler vardır. Yargıda yaşananlar, bu önyargılarınızın temel gerekçesi olabilir.

Baksanıza, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği bilgiye göre 2018 yılında şüphelilerin yüzde 52,6'sı hakkında ‘kovuşturmaya yer olmadığına’ karar verilmiş. Açılan davalardaki mahkumiyet oranı yüzde 48,1. Halihazırda iade edilen iddianamelerin oranı ise sadece yüzde 2,6. Bu şu anlama geliyor. Savcıların dava açtığı iki kişiden biri hakkında kovuşturma yapılmıyor. Yargılanan iki kişiden biri de beraat ediyor.

© AP Photo / Eric Risberg Wikipedia AİHM'e gidiyor: Türkiye'nin kapatma kararına neden olan içerikler ifade özgürlüğü kapsamındadır

Buna karşın, hakimler, savcıların getirdiği 100 iddianameden 97.4'ünü kabul edip dava açıyor. Ben şahsen bu istatistiklere takılmadan ve önyargıya kapılmadan, hemen ‘istemezuk’ demeden bundan sonraki uygulamalara bakmayı tercih eden ‘iyimser’ bir vatandaşım. Bu yüzden kendi açımdan belgenin ‘sağlamasını’ yapmadan önce 14 Haziran'da yapılacak ‘SÖZCÜ Davası’ duruşmasının sonucunu bekleyeceğim. Çünkü, delil olarak sadece gazete haberlerinin kullanıldığı bir mütalaada, ‘basın suçu’ olarak değerlendirilmesi dahi çok zor olan bir iddianın, ‘teröre destek suçu’ olarak görülmesinin, strateji belgesinin iki temel perspektifi olan ‘hak ve özgürlükler’ ve ‘ceza adaleti sistemi’ başlıklarıyla çeliştiğine inanıyorum.

Yargı sistemi içinde uzun süre ‘savunma makamı’ olarak görev yapmış Cumhurbaşkanlığı Hukuk Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile deneyimli bir hakim ve müfettiş olan HSK Başkanı Mehmet Yılmaz da davanın evrelerini ve dosyasını incelerlerse, eminim büyük emek harcadıkları Strateji Belgesi'nin temel hedefleriyle çelişen yanlarını net bir şekilde göreceklerdir.

WIKIPEDIA YENİDEN AÇILABİLİR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği bilgiye göre İnternet erişimi engelleme usulleri de gözden geçirilecek. Bu kapsamda bir internet sitesinin tamamına değil sadece engellenmesine karar verilen kısmına erişimin sınırlanmasına imkan verecek bir düzenleme yapılacak. Bu sayede, Atatürk'e hakaret de dahil bazı olumsuz içerikleri nedeniyle uzun süredir tamamı kapalı olan dünyanın en önemli dijital ansiklopedisi Wikipedia da özgürlüğüne kavuşabilir."