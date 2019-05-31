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09:35 31 Mayıs 2019
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    Yerel gazeteler isyan etti: Böyle devam ederse kilit vuracağız

    © Sputnik . Sertaç Kayar
    Türkiye
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    Sertaç Kayar
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    Kağıt fiyatlarında yaşanan artış yerel gazeteleri çalışamaz noktaya getirdi. Sayfa sayısının düşürülmesi, renksiz sayfa, haftanın bir günü çıkmama kararı gibi önlemler işe yaramayınca Diyarbakır’daki gazeteler bu kez çalışan sayısını düşürmek zorunda kaldı. Gazete temsilcileri destek çıkılmaması durumunda kapılarına kilit vuracaklarını söylüyor.

    Dolar kurundaki artış ile birlikte yükselen kağıt fiyatları yerel gazeteleri neredeyse çalışamaz hale getirdi. Sayfa sayılarının düşürülmesi, gazetelerin renksiz çıkarılması ve son olarak haftanın bir günü çıkmaması gibi önlemler de işe yaramazken, yerel gazeteler bu kez çalışan sayısını düşürmeye gitti. İlanlarda yaşanan azalmalar bir yana ilanların doğrudan temin ve 3/b istisna alımları gibi benzer yöntemlerle kısıtlanması da gazetelerin ana gelir kaynağı olan ilanlar da azalmaya sebep oluyor. Zor günler yaşayan yerel gazeteler, çalışan sayısında azalmaya giderken, bazı gazetelerde neredeyse hiç muhabir bulunmuyor. Durum böyle olunca da işsiz gazeteci sayısında da ciddi artış söz konusu.

    kağıt, matbaa, gazete
    © REUTERS / Osman Orsal
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    ‘BÖYLE DEVAM EDERSE BİRÇOK GAZETE KAPISINA KİLİT VURACAK’

    Diyarbakır’daki yerel gazetelerin temsilcileri yaşadıkları sorunları ve beklentileri Sputnik Türkiye’ye anlattı. Diyarbakır Yenigün Gazetesi İmtiyaz Sahibi Osman Ergün alınan önlemlerin çözüm olmadığını belirterek şöyle diyor:

    “BİK’in aldığı kararla hem gazete sayfa sayısını düşürdük hem de renkli baskıdan siyah-beyaza döndük, yetmedi Pazar günü çıkmama kararı aldık. Bunu, en azından bir çalışanımızın istihdamını sürdürebilelim diye gerçekleştirdik. Ancak kentin en üstünden en altına kadar hiçbir yönetici ya da sivil toplum kuruluşu, ‘Neden böyle bir karar aldınız, biz ne yapabiliriz?’ diye bize sormadı, gelmedi. Böyle devam etmesi halinde maalesef birçok gazete kapısına kilit vuracak. Bu zor dönemi ancak başta Basın İlan Kurumu olmak üzere, Valilik, Belediyeler, iş örgütlerinin beraber hareket etmesiyle aşabiliriz.”

    ‘YEREL GAZETELER ÇALIŞAMAZ NOKTAYA GELDİ’

    Güneydoğu Yerel Gazeteciler Derneği Başkanı ve Diyarbakır Söz Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ömer Büyüktimur “Yerel gazeteler çalışamaz bir noktaya geldi. BİK’in iyi niyetle aldığı kararlar ve resmi ilan tarifelerindeki artışlar maalesef maliyet artışlarının çok gerisinde kaldı. Daha ciddi adımlar atılmasında fayda var. SGK primlerinin, ham madde teminindeki zorlukların ortadan kaldırılması ve KDV oranlarının düşürülmesi gazetelere ciddi katkılar sağlar. Düşünün kar amacı güden bir şirket ile kamu hizmeti yapan gazeteler aynı oranda SGK ve KDV ödüyor. BU bir handikaptır. Ciddi çözümler üretilmeden bu dar boğazdan çıkma şansı yok” şeklinde konuştu.

    ‘YEREL BASININ MUTFAĞINDA YANGIN VAR’

    Güneydoğu Güncel Gazetesi Yazarı Mehmet Zeki Özer de “Yerel basının mutfağında yangın var” diyor. Özer şöyle devam ediyor:

    kağıt, matbaa, gazete
    © REUTERS / Osman Orsal
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    “Hiç kimsenin bu yangından haber yok. Yerel basın BİK üzerinden aldığı ilan yeterli değil. Aslında Diyarbakır valisine burada önemli bir görev düşüyor. Diğer illerde nasıl ki valilikler kamu kurumlarına genelge göndererek doğrudan temin alımlarını engelleyip yerel basına ilan verme yoluna gidildiyse Diyarbakır valisi de 2 yıldan fazla bir süredir buradadır. Yerel basına destek amaçlı hiçbir faaliyette bulunmadı. Valilik şimdiye kadar yerel basına destek amaçlı hiçbir adım atmadı. Bundan sonra böyle adımları atmasını bekliyoruz.”

    ‘YEREL BASINDA YAYINLANMASI GEREKEN İLANLAR ULUSALA VERİLİYOR’

    Öz Diyarbakır Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İhsan Özdemir de yerelde yayınlanması gereken ilanların çoğunun ulusal basına gönderildiğini söylüyor. Özdemir “Düşünün Diyarbakır’da bulunan İcra Daireleri ilanlarının çoğunu Ulusal Basına gönderiyor. Nisan ayında Diyarbakır’da yayınlanan icra ilanlarının 37 tanesi ulusal basına, yine Diyarbakır’daki ilçelerde yayın yapan gazetelere gönderilmesi gereken 39 ilan ulusal basına gönderilmiş ve bu giden ilanların çoğu büyük ilanlar. Basın ilan Kurumu Şube Müdürü icra ilanlarının ulusal basına gönderilmesine müdahale etmiyor. Zaten kendileri gazetelere verdikleri ilanların yüzde 15’ini aracılık hizmeti adı altında komisyon olarak gazetelerden kesiyor ve bu nedenle ulusal basında yayınlanan ilanlarda daha fazla komisyon aldıkları için bu İcra ilanlarına müdahale etmiyor” şeklinde konuştu.

    Etiketler:
    Tepki, isyan, fiyat, Kağıt, basın, yerel gazete
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