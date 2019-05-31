Adalet Bakanı Gül: Düşüncesinden dolayı hiç kimsenin hapis cezası almadığı bir sistem inşa edeceğiz

Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kamuoyuna duyurduğu Yargı Reformu Strateji Belgesi'yle ilgili değerlendirmelerde bulunan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "İfadesinden, düşüncesinden, eleştirisinden dolayı hiç kimsenin hapis cezası ya da mahkumiyet almadığı bir sistemi hep beraber inşa edeceğiz" dedi.

Anadolu Ajansı Editör Masası'nda Yargı Reformu Strateji Belgesi ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Adalet Bakanı Gül, "Denetime açık, şeffaf bir şekilde bu reformun uygulanması, hayata geçmesini takip edeceğiz" diye konuştu.

Gül, "Bu belge AK Parti'nin, Sayın Cumhurbaşkanımızın, Adalet Bakanlığının değil Türk milletinin, 82 milyonun belgesidir" ifadesini kullandı.

Cumhuriyet Gazetesi davasında aldığı 2 yıl 6 ay hapis cezasının kesinleşmesi üzerine denetimli serbestlik hükümleri için cezaevine gönderilen gazeteci Kadri Gürsel'in kelepçeli görüntüsüne tepki gösteren Gül, şunları söyledi:

"Kelepçeyi niye takıyorsunuz? Kendisi gelmiş... O görüntü gerçekten çok kabul edilebilir bir şey değil."

Gül'ün açıklamalarından satır başları şöyle: