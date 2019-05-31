Adalet Bakanı Gül: Düşüncesinden dolayı hiç kimsenin hapis cezası almadığı bir sistem inşa edeceğiz

Anadolu Ajansı Editör Masası'nda Yargı Reformu Strateji Belgesi ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Adalet Bakanı Gül, "Denetime açık, şeffaf bir şekilde bu reformun uygulanması, hayata geçmesini takip edeceğiz" diye konuştu.
Cumhuriyet Gazetesi davasında aldığı 2 yıl 6 ay hapis cezasının kesinleşmesi üzerine denetimli serbestlik hükümleri için cezaevine gönderilen gazeteci Kadri Gürsel'in kelepçeli görüntüsüne tepki gösteren Gül, şunları söyledi:
"Kelepçeyi niye takıyorsunuz? Kendisi gelmiş... O görüntü gerçekten çok kabul edilebilir bir şey değil."
#Canlı: Adalet Bakanı Gül, AA Editör Masası'nda soruları cevaplıyor https://t.co/sxF5lST71R— AA Canlı (@AACanli) 31 мая 2019 г.
Gül'ün açıklamalarından satır başları şöyle:
- Tutuklulukta soruşturma ve kovuşturma dönemiyle ilgili bir azami süre var. Diyelim 3 yıl dava açmadınız, 3 yıl tutuklu kalabiliyor. Böyle olmayacak. Çok gecikmeden bunun kanunları çıkacak, idarenin gerektirdiği tüm tedbirler çok hızlı bir şekilde alınacak.
- Birisi tutukluysa bir an önce mahkemenin önüne çıkması onun en doğal hakkıdır. İfadesinden, düşüncesinden, eleştirisinden dolayı hiç kimsenin hapis cezası ya da mahkumiyet almadığı bir sistemi hep beraber inşa edeceğiz.
- Attığımız adımlar elbette AB'de, tüm dünyada objektif bakan herkesin kabul edeceği metinler. (AB üyeliği) sürecine de olumlu katkı sağlayacak.
- FETÖ'nün tahrip ettiği yargı, insanların yargıya güvenini ortadan kaldırdı. Yargıya güveni artırıcı düzenlemeler ve uygulamadaki eksiklikleri tespit edip bunları çözmek, bizim için en önemli husus.
- Atılacak adımlarla hem vatandaşın yargıya güvenini tesis hem de daha hızlı, makul sürede yargılamayı takip edeceğiz.
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(İnsan Hakları Eylem Planı) Öz güven içinde ve nerede bir ihlal varsa buna sıfır tolerans gösterilecek şekilde bu belgemizi de yakın zamanda açıklayacağız.
- 2019'dan itibaren artık vatandaşımızın davası 'Bugün git, 6 ay sonra gel' çerçevesinde olmayacak.
- (Hakim ve savcılara coğrafi teminat) Hakim bir karar verdi diye İstanbul'daysa alıp onu Kars'a gönderemeyeceksiniz. Hakim savcılarımız kararlarını verirken bir gün alıp filan adliyeye göndermeme hususunda teminat getiriyor.
- (Gazeteci Kadri Gürsel'in kelepçeli görüntüsü) Kelepçeyi niye takıyorsunuz? Kendisi gelmiş... O görüntü gerçekten çok kabul edilebilir bir şey değil.
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