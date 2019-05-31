Meksika'da göçmen kampından firar: 62 göçmen kayıplara karıştı

ABD'ye ulaşmak için geldikleri Meksika'da Ciudad Juarez şehrindeki bir kampta tutulan 62 göçmen kayıplara karıştı.

Meksika Ulusal Göç Enstitüsü'nden yapılan açıklamada, Ciudad Juarez şehrindeki bir göçmen gözetim merkezinde tutulan 62 göçmenin firar ettiği duyuruldu.

Bir grup Kübalının, söz konusu merkezde yangın çıkardığı ve çalışanları tehdit ettiğinin aktarıldığı açıklamada, alevlerin kısa sürede kontrol altına alındığı ve kimsenin olaydan zarar görmediği bildirildi.

Chiapas eyaletinin Tapachula şehrindeki Siglo XXI göçmen gözaltı merkezinden, nisan ayı sonunda 600'den fazla göçmen firar ederken, bu ayın başında da 90 Kübalı göçmen kaçmıştı.

TRUMP'TAN GÜMRÜK VERGİSİ

ABD yönetimi, Latin Amerikalı yasadışı göçmenlerin Meksika üzerinden ABD'ye girişini engelleyebilmek amacıyla bu ülkeye yüzde 5 gümrük vergisi koydu.

Trump, açıklamasında, "10 Haziran'da ABD, Meksika'dan gelen tüm ürünlere yüzde 5 gümrük vergisi uygulamaya başlayacak ve bu, Meksika üzerinden ülkemize akan yasa dışı göçmenler durana kadar devam edecek. Bu gümrük vergisi, yasa dışı göçmen sorunu çözülene kadar kademeli olarak artacak, çözüldüğünde ise kaldırılacak" ifadelerini kullandı.

Latin Amerika ülkelerinden gelen yasa dışı göçmenleri durdurmak için Meksika'nın hiçbir şey yapmadığını ileri süren Trump, her ay söz konusu gümrük vergisinin yüzde 5 daha artırılacağını ve 1 Ekim'de yüzde 25'e ulaşana kadar süreceğini bildirdi.

Çarşamba günü Teksas'ın El Paso bölgesinde bin civarında yasa dışı göçmen gözaltına alınmış, Trump yönetimi bu tür sınır geçişlerine müsamaha göstermeyeceğini açıklamıştı.