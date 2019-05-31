İmamoğlu'ndan LGS'ye girecek öğrencilere: Sizin aklınız, zekanız, enerjiniz her engeli aşar

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, yarın yapılacak LGS sınavı öncesi sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla öğrencilere başarı diledi. İmamoğlu, "Size çok güveniyorum, siz de kendinize güvenin. Elinizden gelenin en iyisini yapacak ve başaracaksınız. Sizin aklınız, zekanız, enerjiniz her engeli aşar" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) 8. sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav yarın yapılacak.

İki oturum olarak düzenlenecek sınavda, 8. sınıf öğretim programları esas alınacak. Sınav, iki bölüm halinde ve aynı gün uygulanacak. Sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak. Türkiye saatiyle birinci oturum 09.30, ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak.

Öğrencilere birinci oturumda, 8'inci sınıf Türkçe, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil, ikinci oturumda ise matematik ve fen bilimlerinden sorular yöneltilecek. Sınavın birinci bölümü 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve 75 dakika süre verilecek. İkinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alan testinden oluşacak ve 80 dakika sürecek.

'SİZE ÇOK GÜVENİYORUM SİZ DE KENDİNİZE GÜVENİN'

CHP'nin 23 Haziran'da tekrarlanacak olan seçimlerde İBB Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu da Twitter hesabından yarın LGS'ye girecek öğrenciler için mesaj paylaştı.

İmamoğlu videolu mesajında, "Yarın LGS'ye girecek olan sevgili çocuklar; size çok güveniyorum, siz de kendinize güvenin. Elinizden gelenin en iyisini yapacak ve başaracaksınız. Sizin aklınız, zekanız, sizin enerjiniz her engeli aşar. Öğretmenlerinizin uyarıları hep aklınızda olsun. Sizleri sevgiyle kucaklıyor, başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.