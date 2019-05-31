İzmit Belediye Başkanı Hürriyet işten atıldığı iddia edilen işçileri kameralar önünde aradı

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, belediyede işçilerin atılması iddialarını düzenlediği basın toplantısı ile cevaplandırdı. Toplantı sırasında atıldığı işçileri telefonla arayan Hürriyet, işçilerin kendi rızaları ile ayrılmak istediklerini söylediği anları basın mensupları ile paylaştı.
Seçimlere sayılı günler kala belediyenin eski yönetimi tarafından çok sayıda işçi alımı gerçekleştirildiğini söyleyen Başkan Hürriyet, “2 kişi beni sinirlendirmişti, onlardan biri İnsan Kaynakları ve Temizlik İşleri Müdürümüzdü. Usulsüz atamaları tespit etmem ve şikayetlerin artması nedeniyle onları görevden aldım. Seçim başladığında Şubat-Mart ayında yaklaşık 15’ten fazla işçi alımı var. Seçime son 1 gün kala 29 kişi memur olmuş. Kıyım yapmak isteseydim bu 15 kişiyi işten çıkartırdım” dedi.
‘OLUMLU BEN VERİM ALAMADIĞIM PERSONELİ DE TUTMAM’
‘TORPİLLİ ATAMANIN SONUÇLARI BU’
Belediyedeki usulsüzlüklerin hepsini tespit ettiklerini anlatan Hürriyet, “Bir lise mezunu şoför olarak girmiş, insan kaynakları müdürü tarafından uyduruk belgelerle İmar Kontrol Personel Yardımcısı olmuş. Sırf maaş yükselsin diye. O işi belki doğru dürüst yapamıyor. Başkan Yardımcılarından biri daha Nevzat Bey gitmeden, kendine özel kadro açtırmış. Olmayan bir kadroyu kendine vermiş. Bazı şeylerde Allah'tan korkmak lazım” dedi.
Başkan Hürriyet konuşmasının devamında belediyede göreve geldiklerinden beri 1 milyonluk tasarruf ettiklerini dile getirerek şöyle konuştu: “Biz burada milletin parasını doğru kullanmak zorundayız. 120 tane araç var talimat verdim bu araç sayısı azalacak. Makam saltanatına son vermemiz lazım. 1.5 ayda 1 trilyonluk tasarruf yaptık. İstenirse olabiliyor, az parayla çok iş yapıyoruz. Çünkü milletin hakkı var.”
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