Kayıt
16:22 31 Mayıs 2019
Canlı Yayın
    Arama

    İzmit Belediye Başkanı Hürriyet işten atıldığı iddia edilen işçileri kameralar önünde aradı

    © İHA /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 30

    İşçi çıkarılması iddialarıyla ilgili basın toplantısı düzenleyen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, toplantıda işten atıldığı iddia edilen işçileri telefonla arayarak kendi rızaları ile ayrıldıklarını basın mensupları önünde teyit ettirdi. Başkan Hürriyet ayrıca yaptıkları çalışmalar ile 1 milyona yakın tasarruf ettiklerini söyledi.

    İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, belediyede işçilerin atılması iddialarını düzenlediği basın toplantısı ile cevaplandırdı. Toplantı sırasında atıldığı işçileri telefonla arayan Hürriyet, işçilerin kendi rızaları ile ayrılmak istediklerini söylediği anları basın mensupları ile paylaştı.

    © AA /
    Çiçekçilerden İzmit Belediye Başkanı Hürriyet'e tepki
    Belediyeden 10 işçinin atıldığı haberlerinin doğru olmadığını dile getiren Hürriyet, 4 işçinin kendi istekleri ile işten ayrıldığını, bunların da 1 tanesinin zorunlu emeklilik ile ayrıldığını ifade etti.

    Seçimlere sayılı günler kala belediyenin eski yönetimi tarafından çok sayıda işçi alımı gerçekleştirildiğini söyleyen Başkan Hürriyet, “2 kişi beni sinirlendirmişti, onlardan biri İnsan Kaynakları ve Temizlik İşleri Müdürümüzdü. Usulsüz atamaları tespit etmem ve şikayetlerin artması nedeniyle onları görevden aldım. Seçim başladığında Şubat-Mart ayında yaklaşık 15’ten fazla işçi alımı var. Seçime son 1 gün kala 29 kişi memur olmuş. Kıyım yapmak isteseydim bu 15 kişiyi işten çıkartırdım” dedi.

    ‘OLUMLU BEN VERİM ALAMADIĞIM PERSONELİ DE TUTMAM’

    Kocaeli Büyükşehir binasına ateş açan kişi, adliyeye sevk edildi: İşsizim, bunalımdayım
    © Fotoğraf : İHA
    Kocaeli Büyükşehir Belediye binasına ateş açan kişi, adliyeye sevk edildi: İşsizim, bunalımdayım
    Eski belediye başkanları ve milletvekillerinin çok sayıda yakının belediyede işe alındığını tespit ettikerini anlatan Hürriyet, “Burayı akraba cennetine çevirmişler. İnsanlık bende kalsın diyerek isim açıklamamıştım ama daha sonrasında açıklamak durumunda kaldım. Siyasi saiklerle seçim yatırımı olarak işe almak doğru değil. Hak var hukuk var. Giderayak yangından mal kaçırır gibi meclis üyesinin kızı işe neden alınır? Zaten yıllardır maşallah belediyeden meclis üyesi bir şekilde kazanmış. Belediye arpalık mı? Deneme süresi doldukları için işten çıkarttık. Yeterlilik noktasında da olumlu ben verim alamadığım personeli de tutmam” diye konuştu.

    ‘TORPİLLİ ATAMANIN SONUÇLARI BU’

    Deniz Zeyrek
    © Fotoğraf : Twitter
    Zeyrek: Seçimlerden zaferle çıkan belediye başkanlarının yakın zamanda pişman olacağını düşünüyorum
    “Ben gerçekten kıyım yapmak istesem, seçim döneminde çok sayıda memur yapılmış” diye devam eden Hürriyet, “Biri Nevzat Doğan’ın Emine Zeybek’in gelini, Emine hanımın niye bağırdığı da belli oluyor. Mehmet Akif Yılmaz’ın da yakını var. Ama şimdi ne olur da yakınlarımıza bir şey olur mu kaygısı yaşıyorlar. Ünal Köken’in kayınçosu, Mehmet Örgev’in şoförü. Bu isimler hala daha çalışıyorlar. Torpilli atamanın sonuçları bu” ifadelerini kullandı.

    Belediyedeki usulsüzlüklerin hepsini tespit ettiklerini anlatan Hürriyet, “Bir lise mezunu şoför olarak girmiş, insan kaynakları müdürü tarafından uyduruk belgelerle İmar Kontrol Personel Yardımcısı olmuş. Sırf maaş yükselsin diye. O işi belki doğru dürüst yapamıyor. Başkan Yardımcılarından biri daha Nevzat Bey gitmeden, kendine özel kadro açtırmış. Olmayan bir kadroyu kendine vermiş. Bazı şeylerde Allah'tan korkmak lazım” dedi.

    Başkan Hürriyet konuşmasının devamında belediyede göreve geldiklerinden beri 1 milyonluk tasarruf ettiklerini dile getirerek şöyle konuştu: “Biz burada milletin parasını doğru kullanmak zorundayız. 120 tane araç var talimat verdim bu araç sayısı azalacak. Makam saltanatına son vermemiz lazım. 1.5 ayda 1 trilyonluk tasarruf yaptık. İstenirse olabiliyor, az parayla çok iş yapıyoruz. Çünkü milletin hakkı var.”

    İlgili konular:

    İzmit Belediye Başkanı Doğan, 'derin bir şekilde' kınadığı TTB'den istifa etti
    İzmit Körfezi'nde LPG tankerinde yangın
    Reina saldırganının İzmit otogarında görüldüğü iddiası polisi alarma geçirdi
    Etiketler:
    Emine Zeybek, Nevzat Doğan, Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit, İşçi
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Adana'da bici bici satıcıları kendilerini yakmak istedi
    Karikatür
    ABD, AB'ye 'Instex' konusunda yaptırım tehdidinde bulundu
    İnfografik
    2018'de dünya askeri harcamaları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet