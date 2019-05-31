Karamollaoğlu: Birbirimizi yemeden rahat duramıyoruz, nasıl bir dünyada yaşıyoruz?

İnsanların hayatlarının biraz daha iyi olması, daha adil olmak için gayret sarf eden bir inanca sahip olduklarını ifade eden Karamollaoğlu, şöyle konuştu:
"Şu an Yemen, Suriye, Arakan, Libya, Filistin ve Afganistan'a baktığımızda insanların her gün zulme uğrayarak hayatlarını kaybettiğine, insanların karınlarını doyurmayı bir yana bırakın susuz ve ilaçsız kaldıklarına, geçimlerini sağlayamadıklarına şahit oluyoruz. Beni en çok üzen katliamları yapanların Müslüman kimliği omuzunda olanlardır. Birbirimizi yemeden rahat duramıyoruz, dertlerimize çare aramıyoruz. Nasıl bir dünyada yaşıyoruz? Gözlerimizi açmaya, gerçekleri görmeye, bunların üstesinden gelecek politikalar üretmeye mecburuz. Özelikle bu mesuliyet iktidarda bulunanların omuzları üzerindedir".
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)