Sakarya'nın Hendek ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem: İstanbul'dan hissedildi

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesi, saat 16.08'de Hendek'te 4.6 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildiğini duyurdu. Sarsıntının yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi. Deprem İstanbul'da da hissedildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "İlk aldığımız bilgilere göre, herhangi bir can veya mal kaybı söz konusu değil" dedi.

Hendek Kaymakamı Orhan Burhan da ilçede herhangi bir sıkıntı olmadığını belirterek, "Şu ana kadar bildirilen herhangi bir can kaybı ve hasar yok. Olayın verdiği tedirginlikle insanlar evlerinden çıktı haliyle. Şu an itibarıyla kontrollerimizi yaptık, herhangi bir olumsuz yok" diye konuştu.

Bu arada deprem anı, bir giyim mağazasının güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, deprem sırasında vatandaşların dışarı kaçması yer alıyor.